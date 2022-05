Luchan por tener una vivienda digna

Mazatlán, Sin.- Doña Bertha Ontiveros se encontraba en su trabajo cuando le avisaron que la estaban desalojando de la vivienda en la que ha vivido los últimos 12 años, en Hacienda del Valle; ella es afanadora en la Cervecería Pacífico y para cuando llegó hasta la colonia, todas sus pertenencias ya estaban en la calle.

En una humilde casa con techo de lámina vive con su hija y su perro "Pupi". El día que fue desalojada, el lunes 16 de mayo, ambas salieron, como todos los días, muy temprano a trabajar y cerca de las 9:30 de la mañana recibió varios mensajes de sus vecinas, en los que le alertaban que los actuarios llegaron a su casa, rompieron el candado y empezaron a sacar sus pertenencias.

"Yo andaba trabajando y que me están diciendo las mujeres desesperadas que me están abriendo la puerta, ¿cómo crees que yo me haya sentido? Me salí del trabajo, arriesgándome a que me corrieran, pero ahí estuve en mi casa, porque ya tengo 12 años ahí", contó.

Recuerda que cuando ella llegó a habitar esa casa era nada más un "cascarón", entonces le puso el techo con una lámina que le regalaron en el trabajo y las protecciones de las ventanas que compró en el fierro viejo.

"El día que me desalojaron no me dejaron quitar nada, me dijeron que no podía quitar nada, yo con sacrificio, porque trabajo, y con lo poquito que gano, le fui metiendo aquí a mi casa. Gano dos mil 500 pesos a la quincena y me amarro las tripas para comprar lo que tengo", recordó.

Al no tener a dónde ir, pues nunca se imaginó que la iban a desalojar, ya que nunca le llegó una notificación, pasó la noche en la calle, en un sillón, como cama, bajo una carpa, acompañada de "Pupi", a quién por cierto, dice que lo golpearon cuando entraron al domicilio.

"Pasé la noche en la calle, veía mi casa, tantos años ahí decía; se siente feo. Me dio frío, me arropé, pero ahí estuve con el perro por un lado, ni pude dormir ahí sentada", dijo mientras sus ojos se empezaban a llenar de lágrimas.

NECESIDAD DE UNA VIVIENDA

"La ley dice que todo mexicano tiene derecho a una vivienda y nosotros queremos luchar por esa vivienda", menciona don Ignacio Toledo, también vecino de Hacienda del Valle y que junto a otras 39 familias están bajo amenazas de desalojo.

La mortificación no lo deja descansar, si llega a ser desalojado no sabría a dónde ir. Trabaja como ayudante de albañil y apenas saca para sobrevivir al día junto a su esposa.





"Somos gente que no tenemos dónde vivir y la casa que habitamos es por necesidad. Imagínate nada más, se siente una preocupación, coraje, pero le vamos a hacer la lucha", expresó con voz entrecortada.

Señala que en las redes sociales las personas comentan sin saber, pues cuando se dio a conocer que estaban siendo desalojados y que ellos se oponían al despojo, la gente opinaba que no tenían nada que pelear, ya que la vivienda no era suya, al ser invasores.

"Nosotros habitamos las casas porque estaban abandonadas completamente, estaba la obra negra, le hemos metido a como hemos podido. Nada más opinan y piensan que queremos las cosas regaladas y no es lo que estamos buscando, queremos que nos vendan, pero a un precio justo", señaló.

Indica que las casas no tenían cableado, ni protecciones, era solo block; entre los invasores se cooperaron para introducir los servicios de agua, drenaje, luz y pavimentación de calles.

DESALOJOS

El pasado 25 de abril, alrededor de 40 familias fueron desalojadas de manera arbitraria de las viviendas que habían habitado por casi 12 años en Hacienda del Valle y el pasado 16 de mayo desalojaron a la señora Bertha.

Durante todos estos años ningún dueño había reclamado las casas debido a que se encontraban en litigio. Recientemente, Grupo Losa compró la cartera vencida a Bancomer, tras ganar este el proceso legal.

VIVIR EN LA IRREGULARIDAD

A finales del 2021, la dirección de Bienestar Social contabilizaba 72 invasiones en el puerto, todas irregulares y muchas de ellas técnicamente sin poder regularizarse, por estar en litigio o asentadas en zonas federales y de alto riesgo.

Asimismo, la dependencia municipal refirió que el 60% de la marcha urbana se ha extendido en la ciudad mediante la conformación de invasiones de una manera desordenada; sin embargo, el Ayuntamiento no cuenta con reserva territorial para reacomodar a las familias que exigen terrenos para construir sus viviendas.

Organizaciones sociales como el Movimiento Amplio Social Sinaloense han señalado que en Mazatlán hay alrededor de 22 mil casas abandonadas, de las cuales un 25% son invadidas, mientras que la mayoría son vandalizadas.

Durante la instalación del Consejo Técnico Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, que se llevó a cabo el pasado 11 de mayo, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó que se buscará regularizar las casas en situación de abandono para quienes se encuentren habitándolas de manera irregular.

Para ello se realizarán estudios socioeconómicos y así poder determinar si las familias realmente tienen necesidad o es solo por acaparamiento.

A la par, la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Ruth Díaz, refirió que se dio inicio a la realización de un diagnóstico en materia de vivienda en todo el estado y se está promoviendo la instalación o actualización de Consejos Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Doña Bertha y don Ignacio esperan la intervención de las autoridades, ella para poder regresar a su hogar y él para tener la certeza de que no lo perderá. No quieren nada regalado, solamente un arreglo justo con los nuevos dueños de las viviendas.

LAS CIFRAS

Cuarenta familias fueron desalojadas en Hacienda del Valle y otro número igual está en riesgo de perder su casa.

DATOS

22 mil casas abandonadas hay aproximadamente en Mazatlán.

72 invasiones existen en Mazatlán, hasta el 2021, según datos de Bienestar Social.