Basificación a personal de Salud será hasta enero, reitera Rocha

Culiacán, Sin.- A pesar de que no han cesado las manifestaciones del sector Salud, el gobernador Rubén Rocha Moya, recalcó que será hasta enero del próximo año, cuando inicie el proceso de basificaciones de trabajadores de contrato.

Reiterando que su gobierno tiene apenas 15 días haciendo frente a un problema de más de 10 años, volvió a pedir "chancita" a los empleados afectados, con quienes el compromiso es basificar de manera gradual a partir del 2022.

Rocha Moya, aclaró que será hasta que se cuente con el diseño presupuestario, cuando se defina el número de bases por otorgar, acorde a la lista de antigüedad de los trabajadores.

"Se los mandó a decir muy atentamente a los trabajadores de Salud, en cuanto entre el año vamos a empezar a basificar, con la fuerza del estado, no podemos todos", subrayó.

Una vez más, declaró que, de no haber claridad del recurso federal, en enero se va a basificar al personal con fondos del estado. En ese sentido, comentó que no hay necesidad de que los trabajadores lleguen a un paro laboral, "que entiendan que estoy de su lado".

El gobernador destacó que para este viernes el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, va a informarle el número de bases que se asignaron de manera incorrecta y si de estas, tienen 20, 30 o 50 plazas, no se van a esperar hasta enero, esas se van a concursar para los trabajadores que tienen derecho.

"Les he dicho, no va haber influencia que valga para violar los derechos, no lo vamos hacer, no lo vamos a permitir (...) lo que yo les digo, va a ser conforme a derecho", precisó.

Nuevo centro de distribución de medicamentos

Ante el desabasto de medicamentos que se registra en Sinaloa, Rocha Moya compartió que en Sinaloa se va a construir uno de los cinco centros de distribución de medicamentos que se contempla a nivel nacional.

Explicó que el centro que se construirá en El Burrión, con la proyección de inaugurarse en octubre del 2022, para la distribución de medicamentos a los estados de Sinaloa, Baja California norte y sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

El mandatario estatal precisó que la obra consiste en una bodega de 18 mil metros cuadrados, sobre un área de cinco hectáreas, "vamos a atender esto, estoy con el ojo muy cerca de ello".













