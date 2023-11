Barcos de Mazatlán se amarraran de manera anticipada por altos costos de operacion

Mazatlán,Sin.- De los cerca de 250 barcos que salieron al primer viaje de capturas en esta temporada de camarón, un 50 por ciento de los camaroneros podrían quedarse amarrados en el muelle del Parque Bonfil en Mazatlán debido a los altos costos de operación, advirtió Jesús Omar Lizárraga Manjarrez

El presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico aseguró que si bien es cierto que algunos barcos regresaron hasta con 10 toneladas de producto, el bajo precio del camarón no ayuda a solventar los gastos necesarios para un segundo viaje.

"Siempre salimos con la esperanza de tener buenas capturas y precios, sin embargo una vez más vemos la realidad que vive nuestro país y al terminar el primer viaje la realidad es que desafortunadamente la temporada va a ser muy corta", dijo.

Mencionó que la temporada de pesca ha presentado algunas dificultades por el mal tiempo generado por la presencia de huracanes, por lo que a la fecha, solo se ha completado un viaje y muchos barcos se enfrentan la difícil decisión de emprender un segundo viaje.

Lizárraga Manjarrez señaló que salir a pescar implica un riesgo económico que muchos armadores no están dispuestos a correr, ya que no existe certidumbre para el sector debido a que las condiciones no son iguales a las que tienen otros países.

"Somos el único país que desafortunadamente no nos han podido solucionar esa parte, todos nuestros competidores tienen mejores condiciones. Muchos países de Centroamérica tienen costos mucho más bajos, y producen lo mismo que nosotros pero a menores costos", expresó

Oscuro panorama

El dirigente pesquero indico que es cuestión de tiempo para que la actividad deje de ser rentable, ya que el número de pescadores se ha reducido por la falta de oportunidades.