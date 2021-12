Bajo la lupa puntos de revisión policial y alcoholímetro en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Luego de asegurar que se busca que no haya abusos en el operativo del alcoholímetro, el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, aseguró que los puntos de revisión de la Policía Municipal deben ser en lugares donde haya cámaras, luz y donde los ciudadanos se sientan seguros.

Dijo que ya acudió a uno de los puntos del alcoholímetro para revisar ese aspecto y que se va a estar “encima” de los responsables, ya que se han presentado algunas quejas.

Local Festejos de Navidad traen bonanza a restauranteros de Mazatlán

“Ha habido quejas, también largas filas, que tiene que implementarse algo más dinámico y más fluido y tener un poco de criterio, el punto es que no puedes atorar a todo el mundo, tienes que tener un poco más de criterio y ser un poco más tolerante en eso, porque es lógico que hoy en día todo mundo tiene una posada, una fiesta, un convivio familiar y lo que hay que hacer es tener un poco más de criterio, ser más tolerante, pero sin violar la normatividad”, explicó el funcionario municipal.

Y sobre los retenes o puntos de revisión que lleva a cabo la Policía Municipal, González Zataráin dijo que no deben de existir, porque no resuelven nada ni mejoran nada, ya que se ponen en un punto con las torretas encendidas y los que traigan maldad, desde lejos te ven y le sacarán la vuelta y al que “atropellan” es al ciudadano que no tiene nada que ver.

“Que haya menos puntos de revisión en ese sentido, que sea más proactivo, pero no necesariamente tienen que atorarte en un punto alejado y oscuro, donde no los vemos y donde la misma ciudadanía no tiene oportunidad de defenderse. Se buscan a veces puntos ciegos de cámara y eso no es correcto, yo creo que hay que hacerlo lo más transparente posible también, en los puntos de revisión debemos ser más cuidadosos”.













Leer más aquí:

Local Se registran en Mazatlán 7 accidentes automovilísticos el fin de semana

Local Por falta de estacionamiento dejan estacionarse en línea amarilla en Escuinapa