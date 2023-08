Baja afluencia turística no detiene la diversión en las playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A pesar de la disminución en la afluencia turística en Mazatlán durante este sábado, los visitantes que han decidido disfrutar del sol y la arena de playa en la zona costera del municipio.

Durante esta jornada sabatina, los visitantes en las playas de Mazatlán encuentran diversas formas de entretenimiento, entre ellas la de subirse a la popular banana en grupos, pues los turistas se muestran ansiosos por realizar esta actividad.

"Esperábamos para subirnos a la banana, queremos realizar esta actividad en grupo, venimos varios porque nos graduamos y queríamos venir a relajarnos y celebrar nuestra graduación aquí, y algo que queremos hacer para recordar es pasear sobre la banana por todo el mar de Mazatlán", comentó Kimberly Pérez Ávila, quien visita Mazatlán desde Torreón junto a sus amigos para festejar su graduación.

En cuanto a la música, los sonidos varían según los gustos de cada grupo de turistas, pero en el ambiente playero se pueden escuchar una variedad de géneros musicales que van desde el reguetón hasta la típica música de banda mazatleca.

Para resaltar el hecho de que, a pesar de la baja afluencia turística, las autoridades locales mantienen una estricta vigilancia y promueven el cumplimiento para que se respeten las zonas peligrosas de las diferentes playas de Mazatlán.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Disfrutan de los mariscos y los cocos

Algunos turistas que se encuentran en playa pinitos comentan que aprovechan para comprar unos mariscos frescos, en especial almejas para probarlas, siendo acompañadas por un coco helado que se vende sobre la avenida.

"Con estos mariscos y un coco helado mientras estoy en la playa me siento relajado, no pido más, los mariscos de Mazatlán me han gustado, pero tenía ganas de probar unas almejas, y la verdad están muy sabrosas", comentó Hernán Sánchez, turista originario de Ciudad de México.