Baja afluencia de contribuyentes en oficinas de recaudación en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- La afluencia de contribuyentes en las oficinas de recaudación de rentas en el municipio de Escuinapa se ha mantenido baja durante los más de dos meses y medio que han transcurrido ya de este año, así lo informó Iván Estrada Díaz, titular de la dependencia.

Pese a que este lunes fue un día inhábil para la mayoría de los ciudadanos, en las oficinas de recaudación de todo el estado se trabajó de forma normal, pero en Escuinapa fueron pocos los ciudadanos que acudieron a realizar algún trámite.

Ivan Estrada Díaz, recaudador de rentas, expuso que esta situación ha sido constante en todo el año, teniéndose poca afluencia de ciudadanos.

"Ha estado muy lento, muy floja, casi no ha habido recaudación, no han acudido a pesar de que se ha publicado en los medios oficiales de SATES, los contribuyentes no han acudido a hacer sus pagos de manera oportuna".

Expuso qué regularmente la ciudadanía acude cuando están por terminar los programas de descuento o cuando se tienen programas de apoyos como el que se tuvo el mes pasado en el municipio.

"Los trámites que se hacen son alta de placas y refrendo, ha estado viniendo de manera regular, no como esperábamos que se desboque la gente a pagar, esperamos que esta semana se dé una alta afluencia".

Recordó que en este mes concluye el plazo que se brinda para que la ciudadanía pueda hacer el pago de sus calcamonías o el pago de refrendo.

Para concluir, invitó a la ciudadanía a que acudan a cumplir con sus pagos y así evitar que se les realicen cobros de multas.