Bailar para liberar el cuerpo; la danza como estilo de vida

Mazatlán, Sin.- De las más antiguas del mundo, la danza árabe, o danza oriental, es altamente terapéutica; no sólo beneficia al cuerpo al ayudar a moldearlo y a quemar calorías, sino que también hace trabajar los chakras o puntos de energía descuidados, eliminando bloqueos y tensiones, ya que desarrolla en quien lo practica agilidad, sensibilidad, ritmo y reflejos, además de que resalta la sensualidad y feminidad.

Para Faby Fenton, la danza es un estilo de vida. Originaria de Guadalajara, desde hace 14 años es bailarina y maestra de danza árabe y belly dance fusion; en Mazatlán tiene 10 años compartiendo sus conocimientos sobre este baile oriental.

Su pasión por este arte fue como "amor a primera vista", aunque el talento ya lo traía en las venas por su ascendencia; su tatarabuelo era de origen árabe.

TERAPÉUTICO

"Allá en Guadalajara daba clases para enseñar técnica, hacer grupo y montar coreografías, hacíamos presentación en teatro y todo eso. Aquí en Mazatlán, le doy un giro al concepto que traía, le di un enfoque más introspectivo, terapéutico, desde siempre me ha gustado, sé y he estudiado cosas sobre los chakras, la energía, las emociones", contó.

En la danza árabe se maneja el movimiento de casi todas las partes del cuerpo, no nada más de la cadera. Es un baile muy femenino que trabaja la flexibilidad, coordinación, y aunque no lo parezca, también la fuerza.

"Fui dándome cuenta que aunque antes no trabajara la danza de manera terapéutica en sí, la danza árabe ya es terapéutica, porque por el tipo de movimiento ya estás trabajando ciertas áreas y si lo haces de forma consciente te sirve todavía más", comentó.

Cada parte del cuerpo humano tiene un chakra que con el movimiento del baile se pone a trabajar, logrando de esta manera un equilibrio entre el plano consciente y el físico.

"Antes, siempre trabajábamos en un salón con espejos, para ver el movimiento, perfeccionarlo, la parte estética, que si es importante, pero cuando inició este nuevo concepto, fue muy aportador no tener espejos, ya no era tanto ir hacia fuera, sino hacia adentro; lo estético ya no era el propósito", explicó.

MOVIMIENTOS

La danza árabe se caracteriza por sus movimientos suaves, fluidos y ondulatorios, disociando y coordinando a la vez diferentes partes del cuerpo, es decir, los brazos pueden ir a un ritmo diferente del que va marcando la cadera.

Si bien la atención se centra en el vientre y la cadera, alternando movimientos lentos y rápidos, también se trabajan movimientos de pecho, hombros y brazos.

SIN ESTEREOTIPOS

La danza árabe es de bajo impacto, por ello lo pueden practicar mujeres de todas las edades.

"He tenido alumnas de 5 años hasta señoras grandes, mayores, pero sí les tiene que gustar mucho. Hay un dicho que dice: ‘si puedes caminar, puedes bailar’", mencionó.

El tipo de cuerpo tampoco importa, todo se trata de disciplina, constancia, seguridad, autoestima y sobre todo de disfrutarlo.

"¿Cómo tienen que venir a las clases? cómodas, que se puedan estirar y descalzas, yo tengo fajillas de monedas", indicó.

Fenton señala que durante todos estos años de experiencia ha podido ver y percibir esa sensación en muchas mujeres que recién empiezan a bailar danza árabe, y cómo a poco a poco a través del movimiento encuentran otra forma de relacionarse consigo mismas.

CLASES

Las clases de danza árabe, fusión, movimiento consciente y control corporal se dividen en tres etapas: estiramiento, fortalecimiento de brazo, piernas y abdomen; práctica de pasos y coreografía.

Miércoles: 6:00 de la tarde en el Parque Ciudades Hermanas.

Viernes: 6:00 de la tarde en el Colectivo Mzt, por la calle Belisario Domínguez, a una cuadra del malecón.

Clases online. Facebook: Danza Árabe Terapéutica.

BENEFICIOS

Liberación de estrés, mejora de la flexibilidad, aumento de autoestima, vitalidad y empoderamiento, equilibrio de los dos emisferios del cerebro, salud y bienestar.













