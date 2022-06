Ayuntamiento de Escuinapa pierde más de diez demandas laborales

Escuinapa, Sin.- Luego de enfrentar un proceso legal de aproximadamente tres años, el Ayuntamiento de Escuinapa perdió más de diez demandas laborales de empleados que fueron despedidos de manera injustificada.

José Antonio Prado Zarate, Sindico Procurador, expuso que los laudos que se ejecutaron, son de personas que fueron despedidas por la pasada administración de Emmett Soto Grave, con las cuales nunca se tuvo un acuerdo por la entonces administración municipal.

"Eran situaciones, ya eran condenas, eran laudos, ya no se podía hacer nada, porque si partimos que cualquier despido injustificado tendrá que atenderse y si demandan es muy difícil obtener un fallo favorable al municipio porque no puedes justificar lo ilegal".

Agregó que la falta de acuerdos o convenios con las personas que en su momento fueron despedidos, ahora está causando estragos al municipio.

"No les interesaba el daño que le estaban haciendo al erario público, porque no solamente despidieron de manera ilegal a las personas humillándolas, atacando su dignidad, sino que no solamente hicieron ello, no conveniaron, se negaron a convenir en todo su ejercicio y en esos tres años, lo único que hicieron fue crear una bola de nieve que ahora nos está afectando".

Detalló que actualmente son seis empleados de mandos intermedios y niveles inferiores quienes han sido reinstalados y se espera que un corto plazo se reinstalen siete más, para sumar un total de 13.

Dijo que además de que estos empleados ya fueron reinstalados, se está analizando cuanto es el recurso se les va a tener que entregar por la demanda que incluye sueldos caídos, vacaciones y demás derechos laborales que les brinda la Ley.

Para concluir, reiteró que desafortunadamente la falta de responsabilidad por parte de la administración pasada en estos temas, el municipio se estará viendo obligado a erogar un recurso que afecta las finanzas de la comuna.