Autoridades deben priorizar salud emocional de alumnos que vuelven a las aulas

Culiacán, Sin.- La cancelación de las clases presenciales durante 17 meses y el confinamiento en casa han generado problemas socioemocionales en los alumnos y ante eso, las instituciones educativas deben priorizar la atención sicológica de los alumnos ante el regreso a la presencialidad en aulas escolares, incluso antes de la nivelación de los aprendizajes, manifestó Mexicanos Primero.

La organización dio a conocer la tercera parte de los resultados obtenidos en materia de la investigación "Equidad y regreso", donde los resultados arrojan que la crisis sanitaria aumentó los problemas socioemocionales en menores de edad y en los hogares.

La investigación reveló que de una muestra de 2 mil niñas, niños y jóvenes, más del 90 por ciento de los alumnos tiene miedo y al menos el 19 por ciento podría presentar cuadros de depresión.

El presidente de Mexicanos Primero, David Calderón, comentó que esta problemática debe valorarse primero incluso antes que la evaluación educacional, pues presentar un problema socioemocional llega a repercutir en la retención de aprendizaje de los alumnos.

"Primero lo socioemocional, no es un contorno, no es un adorno, no es un complemento. La primera barrera al aprendizaje y la participación se vive en la dimensión socioemocional, la violencia, el miedo, la depresión, el enojo o el desánimo de aprender", expuso.

Por su parte, el investigador de la organización, Carlos González, explicó que en este estudio se constató que las condiciones económicas y de salud de las familias aumentaron la violencia de los hogares, ahí mismo añadió que el estudio reveló que de cada 100 estudiantes al menos 35 no se sienten seguros en sus hogares, siendo niñas y niños de 10 a 15 años los mas afectados.

Finalmente la asociación puntualizó que las autoridades gubernamentales y educativas, han dado poca importancia al tema de la atención socioemocional, pues han emitido cursos en línea, sin embargo en un tema de seguimiento, paciencia y constancia y ante eso, exigen a las autoridades la inversión para la atención y capacitación de docentes, así como la realización de talleres presenciales, e incluir planes y modelos educativos menos cargados.













