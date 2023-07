Aureoles asegura que Claudia Sheinbaum será la candidata presidencial de Morena

Culiacán, Sin.- Después de su visita a Culiacán y previo al foro regional sobre el campo sinaloense, Silvano Aureoles Conejo, diputado del PRD, afirmó que Claudia Sheinbaum Pardo será la candidata por parte de Morena para la campaña presidencial del 2024.

“La candidata será la señora, la señora Claudia (Sheinbaum)".

El también exgobernador de Michoacán, dijo que “es ella y ahí le van empujando al acusado por huachicolero en el sureste, que se llama Adán Augusto López, para mandar al tercer lugar a Marcelo, esto para que no reclame de que le hicieron mano negra, pero eso ya está decidido".

Asimismo, señaló que no hay comparación entre su gira por el país con la de las “corcholatas” de Morena, pues sostuvo que ellos solo andan haciendo payasadas y él si trae proyectos para México, "no me compare, ellos andan haciendo payasadas".

Por ello, destacó que el Frente Amplio tiene un proyecto, mientras que los opositores "andan haciendo piruetas para que el dictadorzuelo de presidente los volteé a ver".

A Marcelo Ebrard lo calificó como "lambiscón" al proponer la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación y poner como secretario a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de la República.

Y también consideró que Adán Augusto López Hernández es el más cercano a López Obrador con su fiebre de espectaculares, sin embargo, "en unos cuantos meses no querrán ni mencionarlo" y de su parte, Claudia Sheinbaum "da lástima".

Finalmente, tras tal declaración, el diputado federal del PRD, puntualizó que sigue con la idea de seguir como contendiente del Frente Amplio Opositor para la candidatura presidencial que se va a decidir el próximo año.

"Vamos a sacar a Morena de Palacio Nacional en 2024 porque ya basta de la destrucción del país", concluyó.