Aumento de casos Covid en Mazatlán no afecta actividad económica

Mazatlán, Sin.- Pese al ligero aumento de casos Covid-19 que ha reportado Mazatlán en los últimos días, no hay riesgo de reducir de manera parcial algunos sectores económicos, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, Luis Terán Tirado.

Confió que no será necesario aplicar restricciones en el puerto por el número de pacientes que se han registrado con la enfermedad, pero la población tiene que cuidarse y continuar con la aplicación de los protocolos sanitarios.

Cada fin de semana el turismo no deja de llegar a Mazatlán | Foto: Rolando Salazar

Manifestó que el sector hotelero tiene permitido una ocupación del 85% de su capacidad y los restaurantes el 65%, pero debido al ligero incremento de casos reportados Covid, se tendrán que tomar algunas acciones preventivas.

"Esperamos que con el realce que tuvimos de Covid-19 no afecte a Mazatlán y no se tenga que aplicar restricciones, pero que vayan a la baja los casos y no tengamos tomar otro tipo de medidas", dijo.

Adelantó que tendrían que retomar las mismas del inicio del Covid-19, para evitar que se disparen los contagios y menos Mazatlán que es un destino eminentemente turístico y pasa mucha gente por el puerto.

Terán Tirado añadió que las actividades turísticas del puerto van en aumento conforme se acerca el periodo de verano, por ello, se tienen que mantener activos los protocolos sanitarios.

"Esperamos que llegue mucho turismo en las vacaciones de verano, por ellos la importancia de los prestadores de servicio y la sociedad en general continúen cumpliendo con los protocolos", finalizó.









