Aumenta la violencia familiar contra las mujeres: Teresa Guerra

Culiacán, Sin.- “En Sinaloa hasta 31 de julio de este año, hay tres mil 108 carpetas de investigación abiertas por violencia familiar, denuncias presentadas por las mujeres, esto nos habla de un aumento de aproximadamente del 13 por ciento de la incidencia de éste delito en comparación al años pasado”, admitió Teresa Guerra Ochoa.

Durante el foro de análisis sobre mejores prácticas judiciales para juzgar la violencia de género en el ámbito familiar que llevó a cabo el Congreso del Estado, la secretaria de las Mujeres lamentó que en Sinaloa a diario se abren 15 carpetas de investigación de mujeres que van y solicitan el apoyo de la fiscalía y denuncian la violencia extrema que están padeciendo, evidentemente esto le significa a las autoridades un gran reto.

También te puede interesar: La inseguridad que vivimos es por las malas estrategias de Morena: Erika Sánchez

La dirigente de las mujeres en Sinaloa, precisó que, al momento de asumir la gubernatura Rubén Rocha Moya, han acelerado el paso para responderles a las mujeres y uno de los grandes retos que tienen enfrente, es el tema de la incidencia de la violencia contra las mujeres en el ámbito cercano, que es el familiar.

“A veces nos preguntábamos quienes hemos caminado este sendero de los derechos de las mujeres qué pasa en México, qué pasa en Sinaloa, por qué paralelamente que avanzamos en una ley de igualdad, en el 2009, en una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el 2007, se crea el tipo penal de feminicido, se fortalecen las instituciones, la incidencia de violencia contra las mujeres en su ámbito cercano viene creciendo”, indicó.

Guerra Ochoa precisó que en el estado en la agenda feminista, se está viendo que las mujeres hoy están buscando ejercer sus libertades y su autonomía en el ámbito del hogar, se están reivindicando, se están preparando en las aulas universitarias porque el 56 por ciento que está en la universidad son mujeres.

Local Contabiliza 12 feminicidios el SeMujeres uno más que la fiscalía de 17 asesinatos

Destacó que ahora esas mujeres llegan al hogar y ya no quieren seguir cargando con esa doble jornada, ya que de acuerdo al INEGI, según sus mediciones, las mujeres destinan 30 horas a la semana en ocuparse a las labores domésticas contra once horas que destinan los varones en Sinaloa.

“Esas mujeres que se están preparando en las aulas universitarias y que ya están trabajando porque el 38.5 por ciento en Sinaloa de quienes tienen un empleo fuera del hogar, son mujeres y llegan al hogar y no quieren seguir no solamente con esa doble jornada, sino con esa nominación machista, masculina, y por lo tanto, evidentemente también nos encontramos en una etapa de reconfiguración de las relaciones de pareja, lo que termina en violencia, la que no justificamos”, indicó.

Informó que por delitos de violencia contra mujeres en el ámbito familiar, hay 135 mil 458 carpetas abiertas a lo largo y ancho del país solamente en los primeros seis meses.