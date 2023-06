Atienden a turistas de Coahuila y Nuevo León víctimas de fraude cibernético

Mazatlán, Sin.- Alrededor de 240 turistas provenientes de Coahuila y Nuevo León, fueron víctimas de un fraude cibernético al realizar una reservación para hospedarse en el puerto este fin de semana, sin embargo al llegar al destino se percataron que dicho hotel no existía.

Ante el hecho la Secretaría de Desarrollo Económico Turismo y Pesca y el Centro de Atención y Protección al Turista, les consiguieron un lugar donde hospedarse, así como alimentos y asesoría para que levantaran su denuncia correspondiente y a través del Sistema DIF se les gestionaron algunos víveres y agua.

El titular de la Sedectur, Martín Ochoa López, señaló que el caso se dio a conocer a través de una ciudadana el pasado jueves, al parecer utilizaron un portal no formal para realizar su reservación y fue a través de éste que cayeron en el fraude.

El fraude no fue en Mazatlán

Por su parte el alcalde, Edgar González Zataráin, apuntó que que esto no debería de afectar la imagen de Mazatlán ya que el fraude no se hizo aquí como tal, sino que fue a través de internet, agregó que no se debe dar credibilidad a todo lo que se publica en las páginas y en todo caso lo mejor sería llamar o comunicarse directamente con el hotel para realizar una reservación.

"El fraude no es aquí en Mazatlán, a alguien le pagaron, que no es el hotel el que fraudeó, ese tipo de cosas son muy lamentables, se siguen dando vía internet, ese es el problema, de pronto de darle credibilidad a todo lo que se publica que lo damos como un hecho y que la gente tiene que entender que tiene que buscar la manera de asegurar esos procedimientos, no es tan sencillo", dijo.