Asiste secretario de Gobernación a celebración de la Concanaco en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se encuentra de vista nuevamente en Sinaloa, ahora en Mazatlán, con motivo del 105 aniversario de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) que se celebra en el puerto.

El presidente de este organismo camaral, José Héctor Tejada Shaar, aclaró que su visita no tiene nada que ver con asuntos políticos, sino que es para darle seguimiento planteamientos presentados por el gremio en materia de seguridad.

"Venimos a participar en la asamblea anual de Concanaco, vamos a tener una participación, vamos a hablar con comerciantes y empresarios", dijo a su llegada al puerto, López Hernández.

Cuestionado al respecto, el funcionario estatal aseguró que la estrategia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, "abrazos no balazos", está dando resultados.

Dijo que hay una reducción del 20% en delitos de alto impacto y empieza a notarse una disminución en homicidios dolosos y extorsión. Pese a esto, los números siguen altos en estados cómo Guanajuato, Baja California y Estado de México.

Asimismo, afirmó que la participación de la Guardia Nacional con las fuerzas estatales y municipales está funcionando, ya que en 30% de los municipios del país no tienen policías, y por ellos se necesita el actuar de la GN.

"Claro que sí, también hay una reducción, la estrategia precisamente no es nada más el homicidio u homicidio doloso, sino la incidencia criminal, que en otros delitos se ha avanzado mucho y en otros poco menos no significa que no esté dando resultados, porque hay ya menor incidencia", dijo.

"No está fallando nada, es una política pública diseñada a combatir la causa y no los efectos y precisamente hay programa social", agregó.

No es una contramarcha

López Hernández consideró que el movimiento al cuales está convocado el mandatario estatal el próximo 27 de noviembre no es una "contramarcha" y que es más bien un tipo de desfile, una "manifestación" de apoyo a López Obrador.

"Pues claro que puede (convocar a una marcha) si es un ciudadano que invita a que el pueblo nos acompañe ese día (...) Es la participación de una inmensa representación del pueblo de México que estarán acompañando al presidente de la República en el informe", consideró.

Señaló que hay mucho ánimo ciudadano para acudir todos juntos a la capital del país en todos los estados de República y eso no es acarreo.