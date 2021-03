Alcantarilla lleva un mes rebosada en la colonia Juárez

Mazatlán, Sin.- En la esquina de las calles Aguilar Barraza y Vicente Suárez, vecinos de la colonia Benito Juárez reportan que una alcantarilla ya tiene un mes rebosando aguas negras.

La coladera empezó a rebosar casi a la par de una fuga de agua potable que se reportó entre las calles Privada del Faro y De la Puntilla, el día 15 de febrero, y de la cual la introducción de tuberías tampoco ha terminado.

Local En guardia Hospital General ante "tercera ola" Covid-19

Clara, vecina afectada, comenta que las aguas negras ya se convirtieron en un problema para la colonia, ya que no es la única alcantarilla que rebosa.

Menciona que con la llegada de los tiempos electorales el municipio ya no prestará atención a las fallas en servicios públicos.

"Es un problema, el municipio no lo arregla. ¿No tendrá dinero, tiempo o no tienen trabajadores? Ahí vienen las elecciones, están todos alborotados y a aguantarse otro rato para que arreglen", comentó.

Doña Ignacia dice que cuando van los de la Jumapam nada más le "menean" tantito y los residuos siempre vuelven a salir.

Nomás le 'menean' ahí tantito y se vuelve a salir el agua y la gente es la que batallamos porque no podemos pasar

Doña Ignacia

Don Francisco menciona que es un problema de años, sólo que antes pasaba cada temporada de lluvia.

Los vecinos piden la intervención de Jumapam. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Se retrasa riego en parcelas de Escuinapa

"Todo el tiempo ha sido así, tiene años rebosando el drenaje, en temporada de lluvia es cuando más, pero ahorita el problema ya no necesita que llueva, sigue igual", mencionó.

Jorge indica que entre las molestias que más provoca son los malos olores, ya no pueden ni comer a gusto.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"A cada rato se tira, ya tiene rato así, se desazolva y otra vez vuelve a taparse, es una peste bien fea, no se come a gusto siente uno que come puro cochinero", finalizó.









Lee más aquí ⬇

Local Comercios del Centro relajan medidas sanitarias

Local Playas de Sinaloa abrirán al 50% en Semana Santa; habrá desalojo a partir de las 18 hrs Local Inician operativos de Semana Santa con la campaña preventiva "No al trabajo Infantil"