Asegura el Químico que se podría prescindir del cubrebocas en espacios abiertos

Mazatlán, Sin.- Para las fechas de Semana Santa se está a la espera de la instrucción del gobernador de Sinaloa del no uso del cubrebocas en lugares abiertos, aseguró el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

“Estamos esperando que den la instrucción, yo opino que ya ahorita es posible hacerlo en lugares abiertos, en lugares cerrados no es conveniente todavía, esa es mi opinión como cualquier ciudadano, pero yo estoy esperando que el gobernador dé la línea”, manifestó.

El alcalde Benítez Torres reconoció que el jueves se presentó un leve repunte de contagios de Covid-19, lo que puede ser normal, porque luego se viene un descenso, pero por eso no pueden confiarse, ya que la economía de Mazatlán es turística y no pueden poner en riesgo eso.

Sin embargo, adelantó que valorarán si se retiran todos los protocolos de autorizarse él no uso de cubrebocas en Semana Santa, ya que se tienen que tener ciertos controles y filtros para todo el turismo que viene de otros estados.

Agregó que no les conviene por ningún motivo que se eleven los casos de Covid, aunque no sean letales, porque se quiere que venga más turismo y que no se asusten, para que haya más ingresos económicos que ayuden a los mazatlecos.

Y respaldó la propuesta del sector hotelero de que aumenten los aforos al 100 por ciento durante Semana Santa.