Asegura el Químico que ciudadanía debe hacer su parte para controlar inundaciones

Mazatlán, Sin.- Pese a que reconoció que la ciudad está enfrentando problemas de inundación a consecuencia de las fuertes lluvias, el alcalde de Mazatlán dijo que estos desbordamientos no son responsabilidad del municipio, pues ellos han cumplido con su parte mediante la limpieza de canales.

El edil dijo, tener pruebas de todos los canales que ya han limpiado y que a los tres días ya están llenos de basura otra vez, por lo que agregó que si la gente no se suma y deja de realizar estas prácticas, el problema no se solucionará nunca.

"Estamos teniendo problemas porque está lloviendo mucho, pero no es responsabilidad nuestra, nosotros cumplimos con la limpieza de canales. Tengo pruebas de todos los canales que limpiamos y que a los tres días la gente los tiene llenos de basura", dijo.

Benítez Torres mencionó que hay ciudadanos ejemplares y otros que son un "cáncer", pues hay quienes se dedican a cobrar por tirar basura y cascajo, pero lo hacen en estos conductores de agua, incluso precisó que ya han sancionado a varias personas que han agarrado in fraganti.

"Pero ante eso no podemos hacer nada, o la ciudadanía jala o esto nunca se va a b, nosotros hacemos nuestra parte", mencionó.

Sin recursos

"El Químico", resaltó que el municipio no cuenta con los recursos humanos ni económicos suficientes para vigilar cada uno de los canales, por lo que apeló a la ciudadanía a denunciar estas malas prácticas.

Así mismo, el alcalde indicó que parte de la problemática es también culpa de los anteriores gobiernos corruptos, que taparon todas las salidas de agua al mar.

"Mazatlán no tiene dinero para cambiar lo que han dejado los gobiernos corruptos del PRI, del PAN, tendría que levantar toda la ciudad y no tenemos recursos, vamos por partes. Todos los lugares donde entramos a construir, desde abajo hacemos nuevo, pero no podemos destruir la ciudad, así que yo espero que lo comprendan", resaltó.

"Mazatlán hubiera sido la "Venecia mexicana", pero la voracidad de gobiernos priistas y panistas taparon todas las salidas al mar y hoy sufrimos las consecuencias", añadió.