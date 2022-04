Asegura el Químico que a él no lo han espiado

Mazatlán, Sin.- Luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya denunció este lunes que habían descubierto un sistema de espionaje en su propia oficina, el Presidente de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que hasta el momento él no ha encontrado nada en el Ayuntamiento, pero que eso le dará pie para volver a revisar su despacho.

“Claro que revisamos periódicamente, que no haya cámaras, ahí se toman decisiones importantes para la ciudad y un tema de esos nos pega a todos”, dijo.

El alcalde Benítez Torres recordó que hace unas semanas su celular fue hackeado e intentaron extorsionar a sus amigos a nombre suyo, por lo que consideró que era preocupante que exista esto.

Y ante la declaración de la directora general de la agencia Unitravels Operadora, Marcela Zamudio, de que en los últimos cinco años las tarifas hoteleras en Mazatlán se han encarecido un 40%, explicó que el encarecimiento va a ser algo normal, pero que no será por la inflación, sino por la demanda, pero que a veces la Ley de la Oferta y la Demanda en la hotelería y turismo funciona al revés.

"La gente que viene de paseo viene económicamente preparada, dependiendo de la capacidad económica de cada familia o cada persona y ellos van a constatar si es más caro o no, lo que sí no coincidimos es mandar una imagen de destino turístico barato, porque el turismo que también queremos atraer no viene", expuso.

Puso de ejemplo que por la avenida Del Mar se ven hoteles con cuartos desde 499 pesos, y lo comparó como si estuvieran en el mercado, por lo que anunció que ya están regulando esta situación, para que no abaraten al destino turístico.

"Ahorita nosotros tenemos muchas ventajas sobre otros destinos turísticos: no hay violencia, la Riviera Maya, Acapulco y otras zonas del país son muy violentas, muertos en restaurantes, en antros y aquí no… hay que hacer comparativos con otros destinos".