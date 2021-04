Arriban pocos motociclistas al puerto

Mazatlán, Sin.- Ricardo Picos Quintero, titular de la corporación de auxilio vial Ángeles Verdes en la zona sur, señaló que durante esta semana de Pascua, donde tradicionalmente se celebra la Legendaria Semana de la Moto en el puerto, el arribo de motociclistas ha sido muy lento.

Este 2021 es el segundo año consecutivo en el que se ha cancelado esta celebración a causa de la pandemia. Pese a que no habrá concierto ni desfile o evento oficial, se estimaba la llegada de los bikers por cuenta propia.

"Ha estado muy lento, no se han visto como aquellas caravanas que se presentaban durante la semana de la moto, de parte nuestra hemos estado muy atentos porque sabemos que ellos como motociclistas tienen dos problemas; uno es la falta de combustible y el otro lamentablemente son los accidentes", señaló.

La frecuencia de paso es de dos a cuatro motocicletas por hora, aunque hay lapsos en los que no pasa ninguna, Durango y Guadalajara son de donde más han estado llegando.

"Años atrás estábamos hablando de 50 motos en caravana, eran muchos los que venían y había ocasiones en las que pasaban 100 motos una tras otra y en este año nada que ver", agregó.

Hasta hoy no ha habido necesidad de brindar ninguna atención, no obstante la corporación permanecerá alerta pues entre domingo y lunes será el retorno de los bikers.

Picos Quintero recomendó a los conductores de estos vehículos a extremar precauciones como usar el equipo de seguridad correspondiente y sobre todo no conducir a exceso de velocidad.

"Que no jueguen con sus motos, sepan ellos que traen un vehiculo, que pueden decir tienen exprecia, pero está demostrado que no hay experiencia en carretera para que suceda un accidente. Ellos portan un uniforme, un chaleco y creen que es suficiente; algunos traen rodilleras, otros casco, pero otros no, pienso que lo usan nada más para que un elemento de seguridad no les llame la atención", recomendó.













