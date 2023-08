Árbol a punto de caer pone en riesgo a habitantes de la colonia Flores Magón

Mazatlán, Sin.- Desde hace más de dos semanas un árbol está a punto de caer en la colonia Flores Magón, lo que pone en riesgo a los habitantes de la zona.

El problema se ubica por la calle Margarita, entre Flor de Mayo y Alhelí, donde las personas pasan por la zona con el temor de que caiga en cualquier momento, ya que está sostenido con el cableado eléctrico.

"El árbol ya tiene como dos semanas cayéndose, los cables de la luz que están ahí es todo lo que lo sujeta para que no se caiga, desde el día de aquella lluvia que arrasó con Mazatlán hace dos semanas, tiene ese árbol así. Esto es para que vean lo poco que están las autoridades al pendiente de lo que pasa en las colonias", comentó Luisa González, vecina del asentamiento.

Los vecinos afirman que puede ocurrir una tragedia en cualquier momento, por lo que piden que vayan y lo retiren.

"No nos sentimos seguros por aquí, sobre todo porque el árbol puede caer y eso podría pasar cuando algún niño esté jugando o realizando cualquier actividad. También nosotros podemos salir perjudicados, los cables que sujetan el árbol pueden provocar algún accidente, vivimos con mucho miedo", añadió la vecina.

Nadie acude

Señala que a pesar de los constantes reportes para que las autoridades tomen cartas en el asunto, nadie ha acudido a atender la problemática.

"Ya se reportó este problema que nos tiene viviendo con miedo y hasta la fecha nada, no hemos obtenido respuesta, solamente hemos sido ignorados, solamente pedimos que vengan y arreglen esto, que quiten ese árbol y todos esos cables, vivimos con miedo aquí, no tenemos por qué tener miedo de salir a la tienda solo porque hay un árbol que no vienen a limpiar", agregó.