Ante la impunidad, lo que va en aumento es el desánimo de los sinaloenses

Culiacán, Sin.- Las autoridades en Sinaloa no deben de cantar victoria de que los delitos van a la baja, lo que deben de reconocer que lo que está triunfando es el desánimo de los sinaloenses que no denuncian por la impunidad que existe, señaló el diputado Adolfo Beltrán Corrales.

“Las denuncias que llegan ante el MP van quedando en el camino y eso es muy grave porque hablan de la desconfianza que tienen los ciudadanos, por eso no hay que cantar victoria, de que los delitos van a la baja, hay que entender que la realidad, y esa realidad es que va ganando el desánimo de los sinaloenses que se sienten amarrados de manos y mejor no pierden el tiempo en trámites burocráticos”, señaló.

El diputado sin partido y Secretario de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, al verter su opinión sobre el tema que presentó el Sol de Sinaloa: Impunidad detrás de la no denuncia, señaló que estas cifras las autoridades siempre las utilizan a su favor.

“Hay que decirlo, el tema de las estadísticas, las autoridades de los tres niveles de gobierno, siempre las utilizan a su favor. Por ejemplo, todos sabemos que la Comisión de Delitos a nivel nacional, estatal y Culiacán no es la excepción, va en aumento”, dijo.

Precisó que hay más robos a comercios, a casas habitación, más robos a transeúntes, los camiones urbanos no se la acaban, y como ellos dicen, en las colonias les dan el baje del día y los homicidios, ni se diga.

“Todo va a la alza, sin embargo, también tenemos que es el tema tan importante que es la impunidad que genera la no denuncia, esa que viene auspiciada porque las instituciones encargadas de recibirlas y procesarlas, por su apatía, se vive un calvario y el denunciante lo que menos quiere, aparte del que ya tiene, es irse a topar con un engorroso trámite administrativo y que prácticamente termina en no resolverles nada”, indicó.

De cien casos, sólo se denuncian cinco, y de esos cinco, tres quedan en la impunidad.

Corrales Beltrán precisó que la mayoría de los ciudadanos que son víctimas de un delito y que por lo general no son delitos graves, no lo denuncian porque no quieren ir a perder tiempo en las instancias correspondientes, sobre todo, en las agencias del Ministerio Público, aunado a esto, pasan meses para que te reciban y pasan meses para que se integren las carpetas de investigación, eso provoca que los delitos no se denuncien.

Sin embargo, aclara que eso no quiere decir que la Comisión de Delitos en Sinaloa y en Culiacán vayan a la baja, al contrario, es claro lo que dice el INEGI del grado de denuncia es del cinco por ciento, es decir, que de cada cinco delitos evidenciados, hay 95 que no se denuncian, pero también hay algo muy importante, ese cinco por ciento que denuncia , la mayoría de esas denuncias ni siquiera terminan en carpetas integradas, quedan en la impunidad , por eso, se dice que sólo el dos por ciento de los delitos investigados llegan a una sanción.

Otro problema que existe, explica, es el temor de la gente de que si presentan la denuncia, las mismas autoridades les “pongan el dedo”, con los delincuentes.

“Hay ese temor, sobre todo, en ciertos delitos y hay que decirlo, por ejemplo, en el tema de robos de vehículos, a mí me ha tocado ser testigo de algunos ciudadanos que han sido víctimas de ese delito y pareciera ser que lo primero que hacen las autoridades que conocen del hecho, prácticamente los interrogan como si hubiese sido autorrobo, no le dan la confianza a la víctima y terminan por asustarlos y a veces tienen temor de saber quién se llevó su unidad. Lo primero que te preguntan es si el vehículo está asegurado, sí contestan que sí, les aconsejan que ya no averigüen y que mejor lo reporten a la aseguradora”, indicó.

Eso añadió, genera una impunidad, hay que reconocer que los delitos que se cometen más en nuestro estado es el robo de vehículos y eso crea una espiral con los ciudadanos porque los seguros están por las nubes, ya que muchas veces está más caro comprarlo que pagar la letra del vehículo que pagas a la agencia o al banco.

Dijo que en Sinaloa, los seguros de vehículos son impagables y que nos dañan a todos por la impunidad que va aunada al contubernio de algunas autoridades con los que cometen los delitos.