Andrés lleva lo mejor del diseño de Sinaloa a Italia

Culiacán, Sin.- Andrés Romo Crespo, es un diseñador de talla internacional que, con su trabajo y el amor por la cultura y el folclor de México y Sinaloa, se ha posicionado como uno de los favoritos en Milán, Italia.

Es originario del municipio de Escuinapa, hijo de un médico y de una madre comerciante, el hombre de 40 años logró cumplir sus sueños de sobresalir en el mundo de la moda.

Local Mia's Clwb: un programa que visibiliza a la comunidad LGBT en Sinaloa

En entrevista para El sol de Sinaloa, el diseñador señaló haber vivido una infancia bonita y creativa, pues su amor por las pasarelas vendría desde pequeño al estudiar los libros de su abuelo y gracias a la elegancia de su abuela Margarita, quien mantenía una formación casi europea.

Yo me la pasaba leyendo los libros de mi abuelo, sobre todo los de Europa. Y es ahí donde nace mi amor por querer viajar y explorar otros caminosAndrés Romo Crespo

Fiel a sus convicciones, Andrés Viajó desde Escuinapa hasta la capital sinaloense para estudiar la carrera de diseño gráfico en la Universidad Casa Blanca, tras egresar, viajó de nueva cuenta a la ciudad de México para ejercer su profesión, sin embargo, a los 26 años, el sinaloense decidió emprender un nuevo camino en Roma, mismo que lo llevaría a cumplir sus sueños.

Foto: Cortesía | Andrés Romo Crespo

"Me di cuenta de que no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo y decidí dejar todo para emprender esa aventura, a la cual le llamo el pequeño gran sueño, porque decidí de la noche a la mañana irme a vivir a Roma, fue la primera ciudad que me vino a la mente y dije vámonos", recordó.

La vida en Roma

Al llegar a Roma, Andrés inició a prepararse estudiando italiano, sin saber que, en un lapso de nueve meses, la vida le sonreiría al grado de ir formando nuevos amigos y un trabajo que pronto le ayudaría a posicionarse como uno de los diseñadores más importantes de Italia.

Si primer empleo fue en el Instituto Cervantes de Roma, donde apoyaba con la traducción del español, inglés e italiano, poco a poco los eventos de su trabajo le ayudaron a introducirse en la sociedad romana.

Local Eva: un restaurante con memoria

Su primer proyecto fue expuesto en el Artisanal Intelligence, donde modeló una colección a la que tituló Signorina Acapulco, inspirada en los años cincuenta con acentuación artesanal y telas mexicanas. Ese fue el trampolín que le permitió al sinaloense relacionarse con otros diseñadores que más adelante le pedirían su colaboración.

La formación de la moda empezó en Italia, sobre todo en Roma, poco a poco fui adquiriendo la realidad de la alta costuraAndrés Romo

Trabajo como ilustrador junto Caterina Agatta y posteriormente llegó a colaborar con la nieta del famoso actor italiano Vittorio de Sica, la diseñadora María Rosa de Sica, siendo ésta última quien lo catapultó en las pasarelas.

Foto: Cortesía | Andrés Romo Crespo

Después de 12 años de experiencia entre Roma y Milán, en 2019 el Escuinapense fundó su marca Andrés Romo, lanzando en los últimos tres años, tres colecciones de alta costura.

Sus colecciones

En 2019 creó Cielito Lindo, una línea inspirada en la canción mexicana del autor Quirino Mendoza y Cortés, colección mitad alta moda.

Foto: Cortesía | Andrés Romo Crespo

El 15 de septiembre del 2020, modeló en la semana de la moda en Roma, su segunda colección a la que llamó La Tambora, presentando 12 outifts inspirados en la cultura sinaloense. En ella, refleja tradiciones como el Carnaval internacional de Mazatlán, las pizcadoras de tomate y hasta la música de banda.

Apenas la semana pasada, el diseñador estrenó su última colección a la cual llamó Rumberas, inspirada en las rumberas del cine mexicano de los años cincuenta.

A pesar de que su caminar no ha sido nada sencillo, el sinaloense ha logrado destacar en el mundo de la moda, poniendo el nombre de México en lo alto.

Foto: Cortesía | Andrés Romo Crespo

"El único y mayor sacrificio que realmente me ha costado, fue haberme separado de mis padres y mi familia para cumplir mis sueños, pero todo es parte de la vida y hoy estoy donde siempre quise haciendo lo que me gusta", resaltó.

Romo Crespo, llamó a las nuevas generaciones a luchar por sus sueños, a prepararse y no desistir.





















Lee más aquí:

Local Malala Academia, educar a golpe de karate

Local Abraham, el hombre de la musculatura de acero

Local Jorge Peralta: un ángel nocturno altruista