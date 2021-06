Altas temperaturas sofocan a los mazatlecos

Mazatlán, Sin.- Las altas temperaturas que se han sentido en el puerto, entre los 30 y 32 grados centígrados, pero con sensación térmica de hasta de 35 grados, han puesto “a sudar” a los mazatlecos, y es que al ser un lugar de playa, también hay altos niveles de humedad.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los ciudadanos dijeron resentir el calor, a pesar de que aún no entra la canícula, periodo considerado como el más caliente del año. Algunos señalaron ya estar acostumbrados y extreman cuidados para evitar un golpe de calor o deshidratación.

El periodo de la canícula, considerado el más caliente del año, es del 21 de julio al 19 de agosto | Foto: Rolando Salazar

"Ya se viene sintiendo el calorcito en Mazatlán, pero allá en Guaymas hace todavía más calor, a pesar de que es puerto también está cerca del desierto, ya estoy acostumbrado a las altas temperaturas", señaló Adrián, quien desde hace unos años vive en la ciudad.

Don Juan considera que hizo más calor el martes y se refrescó un poco el miércoles con el cielo nublado y la leve llovizna por la mañana.

"Se sintió más caliente el martes y el miércoles amaneció nubladito, hay que tomar mucha agua, a veces refresco y uso una gorrita para taparme la cara, a este clima ya estoy acostumbrado, pero a ver cómo pinta el año, estoy viendo que seguirá la sequía", consideró.

Giovani usa la bicicleta como medio de transporte, por lo que siempre está expuesto a los rayos del sol, por lo que procura resguardarse en la sombra.

"Está caluroso y como yo ando en bici ando todo sudado y eso que todavía no se vienen los días fuertes, apenas empiezan. Procuro cuidarme y ponerme en la sombra, tomar mucha agua, un suero", dijo.

Don Benjamín viene cada seis meses a trabajar, en su lugar de origen también hace calor, pero menciona que en el puerto este más sofocante.

"Está muy fuerte, sofocante. Vengo de Torreón a trabajar cada seis meses, uso sombrero, manga larga, pero de todas maneras hace un calorón. Ahí se le va la ganancia de uno, en comprar agua y suero", mencionó.

José tiene más de 30 años como promotor turístico en Mazatlán, el sol ya hizo efectos en su piel, pues comenta que nunca se cuidó.

"Allá en Chihuahua sí hace calor pero es seco y aquí húmedo. A mí no me gusta usar manga larga ni bloqueador, lentes de sol no puedo, porque ya no veo bien, pero tomar mucha agua y usar sombrero sí lo hago", comentó.

RECOMENDACIONES

Evitar hacer ejercicio entre 11:00 y las 16:00 horas.

Hidratarse y tomar suero oral.

Usar protector o pantalla solar al salir de casa.

Tener una buena alimentación.

SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN

Desorientación

Somnolencia

Irritabilidad

Boca seca o pegajosa

Fatiga o debilidad

Mareos o vahídos

Náuseas y vómitos

Dolores de cabeza

Estreñimiento

Sequedad de la piel

