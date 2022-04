Alcaldesa de Escuinapa se mueve de "raite"

Escuinapa, Sin.- Debido a la carencia de parque vehicular que se tiene en el municipio de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez tiene que estarse moviendo prácticamente de raite a cumplir con sus compromisos y labores que tiene como Presidenta Municipal.

La alcaldesa, afirmó que el municipio no cuenta con un vehículo en condiciones óptimas para su traslado.

"No tengo un vehículo oficial, pero si se necesita tener en que moverme yo también, ya no es por comodidad, sino por seguridad tener en que moverme a cumplir con mis labores como Presidenta Municipal".

Dijo que cuando tiene que salir a alguna comunidad o alguna otra comisión a la capital del Estado, tiene que prácticamente conseguir raite para poder acudir a cumplir con sus compromisos.

"Cuando tengo que estarme trasladando a reuniones a Culiacán o Mazatlán, o también si salimos a las comunidades tengo que andar buscando ver quien me lleva, los compañeros funcionarios o en mi vehículo particular, esto es de todos los días".

Reconoció que el municipio actualmente cuenta con un déficit de parque vehicular desde camiones de basura, unidades para obras y servicios públicos, pero recalcó que por su seguridad, si es necesario que se tenga un vehículo en buenas condiciones.

Por último, dijo que se va a analizar la posibilidad de poder comprar un vehículo, esto reiterando que es "más por seguridad que por comodidad, tener en que poder trasladarme" finalizó.