Agricultores del sur de Sinaloa se sienten abandonados por la 4T

Mazatlán, Sin. -Debido a las constantes problemáticas sin solución que se acumulan en el sector agrícola del sur de Sinaloa, esta actividad primaria podría extinguirse en 15 años, advirtió Felipe Aguilar.

El presidente de la Unión de Agricultores de Villa Unión manifestó que la falta de apoyos del gobierno de la 4T ha provocado que los jóvenes no quieran trabajar en esta actividad, lo que a la larga causará el colapso.

Mencionó que de momento la agricultura en Sinaloa se encuentra abandonada, ya que ningún gobierno ha volteado a verlos.

“La agricultura está abandonada, ahorita, el gobierno no ha volteado a vernos, si te vas al centro, si te vas al norte del estado, prácticamente ahorita, hay productores que no han pagado el crédito, no han vendido su cosecha, desgraciadamente andan muchas personas emocionadas por lo que viene, por ser políticos, por llegar a tener un hueso, pero están olvidando a la agricultura, que difundan la noticia que necesitamos el apoyo del gobierno, que los productores estamos solos y ocupamos ver la cuarta transformación que entre aquí en la zona de Mazatlán”, dijo.

Los agricultores comenta que en tiempos electorales, políticos se acercaban a hacer promesas y nunca llegan. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Además, agregó que en estos tiempos electorales muchos candidatos políticos se acercan y tratan de convencerlos con promesas que nunca llegan y que simplemente se olvidan de la agricultura.

"Así como pasó con el gobierno actual, que hasta el momento no nos resuelve nada de los problemas", destacó.

Afectaciones por lluvias

El dirigente agrícola indicó que muchos agricultores apostaron todo para la temporada de siembra; sin embargo, con las pasadas lluvias torrenciales perdieron sus cosechas y se quedaron solo con deudas.

Detallo que fue un aproximado de 300 hectáreas en el sur de Sinaloa que ya se encontraban listas para su cosecha, pero que se vieron perjudicadas por las recientes lluvias.

Es por eso que le piden al gobierno federal y estatal que los ayude con la instalación de los canales de comercialización, para así poder reducir las perdidas en sus productos.