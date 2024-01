Agremiados de Salud se intensifican exigencia para destituir a Jesús Yzabal

Escuinapa, Sin.- Un grupo de trabajadores de la sección 80 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud en el municipio de Escuinapa se manifestaron de nueva cuenta para exigir la destitución de Jesús Cuauhtemoc Yzabal González, jefe de la jurisdicción seis en Escuinapa y Rosario.

Esta es la segunda ocasión en la que un grupo de trabajadores de la jurisdicción se manifiestan en contra del jefe jurisdiccional, señalando acciones de acoso sexual y laboral, pero sin haber llevado a cabo una denuncia formal ante la instancia correspondiente en la Secretaría de Salud o alguna institución judicial.

Ángel Santin, uno de quienes se han manifestado, expuso que esta situación ya fue expuesta ante las autoridades de la Secretaría de Salud, esto de manera verbal, pero no se ha llegado a formalizar una denuncia para señalar el caso.

"Hacer una denuncia formal, principalmente abrir tanto de una acoso personal, laboral o ya más delicado, sexual, es muy difícil, no es fácil externar ante la autoridad, son muchas cosas, pero lo importante se expuso ante la autoridad principal y sigue la situación igual, ante un tema muy delicado que es este".

El Doctor Kenny Inzunza estuvo reunidos con los inconformes. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Fernanda Morales, señaló que en el caso de acoso laboral muchos compañeros han sido relegados y no son tomados en cuenta para poder desempeñar el trabajo que se requiere, situación que les afecta a ellos.

"Estamos siendo relegados los que no estamos de acuerdo en sus decisiones, no se nos toma en cuenta en nada, por ejemplo yo soy capturista y fungía como secretaria y desde que pasó lo que pasó con el otro coordinador ya no se me tomó en cuenta, pero esto no debe ser lo correcto de que te quiten trabajo porque no estás en su bando".

La protesta se mantendrá firme hasta no se destituya al jefe jurisdiccional, así lo expuso Gilberto Martínez Aranguré quien es el delegado sindical.

Por su parte, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, director de promoción de la salud en el Estado y a quien le tocó acudir como autoridad para escuchar a los inconformes, expuso que principalmente se les está exhortando a los que se sienten vulnerados a llevar a cabo su denuncia correspondiente.

Por último, agregó que la Secretaría de Salud estará dando el seguimiento debido a la situación, para así llegar a una solución favorable para todos y el personal regrese a laborar a la brevedad posible.