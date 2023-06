Afición mazatleca emocionada previo al encuentro de México en contra de Guatemala

Mazatlán, Sin.- Decenas de aficionados al fútbol se dan cita en el estadio 'Kraken' de Mazatlán previo al histórico encuentro entre las selecciones de México y Guatemala.

Algunos aficionados comenzaron a hacer sentir sus emociones entre ellos, pues algunos comenzaban a corear el nombre de sus jugadores, en lo que otros platicaban a las afueras del estadio.

Un grupo de aficionados originarios de Culiacán, platican que está vibra nunca la habían sentido, pues la emoción, la algarabía, y calor antes de un partido internacional nunca lo habían sentido de esta manera.

"Hemos visitado otros estadios, y también este en varias ocasiones, pero en este se siente otra vibra, no todos los días se tiene la oportunidad de venir a ver a la selección mexicana, es por eso que nos da gusto venir, se siente la emoción y que apneas es la entrada, no me quiero imaginar cuando comience el partido, venimos a pasar un rato agradable todos nosotros”, comentó Jesús Pinto, turista originario de Culiacán.

Mientras que otros aficionados que vienen a vivir la experiencia de un partido de esta magnitud, aseguran que son algunos jugadores de la selección mexicana lo que los motivo a visitar el puerto de Mazatlán.

"Está bien que sea la selección, pero venimos por unos cuantos jugadores, espero tener la suerte de que Raúl Jiménez me salude o algo así, también Malagón, verlos de americanistas es una cosa, pero ya venir como aficionados de la selección es otra cosa, es un gusto venir a Mazatlán, pero es más bonito venir y ver a la selección, a uno que le gusta el fútbol, no se podía desaprovechar esta ocasión”, dijo Carlos Arturo Tirado, turista originario de Durango.

Entre la algarabía y el furor que causa este encuentro amistoso, un padre de familia llevaba a su hijo con el colorido uniforme del legendario portero de la selección, Jorge Campos. Además de las cuentas de familias que entraban al estadio con los colores de sus equipos, como lo son Chivas, América, Mazatlán, entre otros.