Turistas llegan a Mazatlán durante el día miércoles previo a México Vs Guatemala

Mazatlán, Sin.- Algunos turistas que visitan Mazatlán previo al partido México Vs Guatemala recorrían las calles del primer cuadro en el puerto, incluso llegaban a comprar souvenirs al mercado José María Pino Suárez en la víspera del partido que se disputará en el Kraken.

"Venimos a ver a la selección, pero en lo que comienza el partido nos dimos una vuelta para el mercado de aquí. Le dijimos al señor que nos trajo en la mentada pulmonía, que nos llevara al mercado más vistoso de aquí de Mazatlán, y nos trajo a este, vinimos a comprar camisas, comida y otras cosas más para llevarnos a nuestra tierra", dijo Rodolfo Fuentes, turista originario de Cabo San Lucas.

Un grupo de turistas realizó un viaje desde Guaymas, Sonora, para poder ver a la selección mexicana aseguran que es de las pocas oportunidades que han tenido de ir a disfrutar de un partido de futbol profesional.

"Si hemos visto partidos de futbol antes, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de ver a la selección de fútbol, ya es otro nivel. Nosotros solemos recorrer algunas partes de México cuando podemos, nos gusta el deporte y por eso viajamos a ver partidos, pero esta se podría decir que es de las pocas oportunidades que se nos van a presentar para ver a la selección. El trabajo nos lo permitió y la cercanía lo hizo más viable", comentó Carlos Rosales, turista originario de Guaymas.

Una familia originaria de Culiacán aseguró que no se querían perder la oportunidad de ver a la selección mexicana en su visita a Mazatlán, pues tendrán más cercanía de ver al selectivo y sus figuras.

"Es una oportunidad que no podíamos dejar pasar, que son dos horas de viaje para venir a ver a la selección, van a pasar varios años para que se nos presente una oportunidad así. Yo en cuanto supe que sería en Mazatlán me puse a buscar los boletos, y gracias a Dios alcancé a comprar los cuatro que ocupaba, no nos podíamos perder esta oportunidad", comentó Vicente Bernal, turista originario de Culiacán, Sinaloa.