Acortan “auto veda” de camarón en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- La “auto veda” de camarón que se implementó en el municipio se verá acortada por falta de acciones de vigilancia, lo que propició el saqueo del crustáceo.

Luis Ramos Morales, secretario de la federación de cooperativas pesqueras "Puerta de México Libre", informó que será el próximo domingo 20 de septiembre cuando se inicie con las labores de capturas de manera formal.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

"Tuvimos un acuerdo entre todas las cooperativas, vamos a iniciar con la temporada el domingo a las 4:00 de la tarde, a partir de esa hora, la gente ya podrá ingresar a pescar".

Recalcó que a pesar de la petición realizada ante Conapesca, sobre apoyos con vigilancia, esto prácticamente fue nulo, por lo que optaron por recortar la “auto veda” una semana, aproximadamente.

"Lo ideal era aguantar un poco más, pero no se pudo, la gente no está respetando, están sacando el poco camarón que hay en el sistema, no hay vigilancia, se solicitó el apoyo pero no hubo y pues determinamos iniciar en esa fecha".

Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Aplican “auto veda” en Escuinapa y Chametla

Destacó que el crustáceo tomó un poco más de tamaño, pero no lo suficiente para tener la talla deseable que es de al menos 10 gramos.

"Sabemos que nos estamos arriesgando, que podemos batallarle un poco para la comercialización, pero ya no tenemos más opción".

Para concluir, dijo que lo único que esperan en estos momentos es tener una temporada regular aunque de inicio, se sabe que no va haber tamaño.









Lee más aquí ⬇

Local Apresuran trabajos para salir a pescar

Local Aplican “auto veda” en Escuinapa y Chametla