Aclaran que MuéveteMaz no será servicio público

Mazatlán, Sin.- El director de Acuario Mazatlán, Pablo Rojas Zepeda, señaló que el Programa MuéveteMaz no es competencia desleal para touroperadores o el sector transportista, ya que no es un servicio público, sino exclusivo para los usuarios del estacionamiento de esta paramunicipal, que tendrá un costo de 20 pesos por hora y una ruta definida sobre la avenida Del Mar, desde el Acuario a la glorieta del Valentino, y de ahí al monumento del Pescador.

Dijo que el proyecto final incluye la operación de cuatro camiones con vista panorámica, con capacidad para 40 personas cada uno.

Refirió que este programa nació con la finalidad de que la gente tenga un estacionamiento que no tenía en el Malecón, para que deje su vehículo en él y se pueda desplazar, pero también para quien visita el Acuario de Mazatlán.









La gente que quiera hacer ese recorrido no hay ningún problema, tiene que estacionar su auto y el servicio que da es de traslado, no es de fiesta, es divertido porque es un transporte abierto y está muy bonito el malecón, pero es solamente para usuarios del estacionamiento Acuario Mazatlán, no va a prestar un servicio público, ni nada de eso Pablo Rojas Zepeda









Indicó que los recorridos de paseo costero ya iniciaron con dos unidades, un autobús panorámico y un camión de apoyo propiedad del Acuario, esto mientras llega un autobús más que se adquirió con recursos propios de la paramunicipal, también se tiene contemplado la entrega de dos autobuses panorámicos por parte del gobierno estatal.

El estacionamiento del Acuario Mazatlán cuenta con 400 cajones para automóviles, 21 espacios exclusivos para personas con discapacidad, 7 cajones para motocicletas y 17 para autobuses, el costo por unidad automotriz es de 20 pesos la hora.

El autobús panorámico en su ruta sube a la avenida Del Mar y dobla hacia Valentino, hasta la glorieta de la Rafael Buelna, de ahí se regresa por todo el malecón hasta el monumento del Pescador, donde gira en una cuadra más adelante y regresa al estacionamiento del Acuario por el paseo costero.









El costo será de 20 pesos la hora, será un servicio extra, no necesariamente el usuario del estacionamiento tiene que entrar al Acuario, el requisito para subirse al autobús es entrar al estacionamiento, se le pondrá una pulsera en la mano que servirá para identificar al usuario, se cubre a ruta y regresa al estacionamiento, no llega hasta Olas Altas, todavía no está contemplado llegar hasta allá Pablo Rojas Zepeda









Rojas Zepeda insistió en que el Programa MuéveteMaz no tiene nada que ver con el servicio público ni representará una competencia desleal para los touroperadores ni los transportistas. “Son cosas muy diferentes”, concluyó.

CIFRAS

4.3 millones de pesos costaron los 2 autobuses panorámicos para el Programa MuéveteMaz.

20 pesos la hora cuestan el estacionamiento del Acuario que fue abierto el 3 de julio pasado.

NUEVA INFRAESTRUCTURA

El estacionamiento del Acuario Mazatlán cuenta con:

400 cajones para automóviles

21 espacios exclusivos para personas con discapacidad

7 cajones para motocicletas

17 para autobuses





























