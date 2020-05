‘Acaparadores de animales’ alojan de 20 a 50 gatos en sus casas

Mazatlán, Sin. Un problema que enfrenta la Dirección de Ecología y Medio Ambiente es el “acaparamiento” de gatos en casas y domicilios particulares, que alojan entre 20 y 50 animales, y esto se da no sólo en colonias populares, sino en toda la ciudad, incluyendo el primer cuadro; informó la titular de esta dependencia, Lourdes Sanjuan Gallardo.

Dijo que a principios de año se tenía el registro de cuando menos 15 casas con más de 20 gatos, y el problema es que no se tiene una solución clara de esta situación, ya que no hay un lugar a dónde llevar estos felinos.

Señaló que una de las casas se encuentra en la avenida Alemán, en el Centro de la ciudad, donde una persona que se encierra a ‘puerta y lodo’, tiene a más de 20 gatos, aquí el problema se agrava porque hay una gran cantidad de basura en el patio de ese domicilio, y los vecinos se quejan del mal olor.

Refirió que de los domicilios que se tienen detectados con gatos, la mayoría tiene arriba de 20 animales, y hay casos como en la colonia Urías, donde hay domicilios que tienen de 40 a 50 gatos.

La funcionaria municipal indicó que este porblema es en todo Mazatlán, no es sólo en los asentamientos populares, citó casos en las colonias Estadio, López Mateos, Sánchez Celis y otras que se encuentran en la periferia de la ciudad.

Agregó que desde hace mes y medio, la dirección a su cargo emprendió una campaña de esterilización de los gatos en estos domicilios, como parte de la solución del problema, pero actualmente se tiene suspendido por el plan de contingencia del coronavirus Covid-19.





Sanjuan Gallardo adelantó que una vez que se levante la cuarentena, se retomarán estas acciones, redoblando el esfuerzo.

PERROS EN ADOPCIÓN

Por otro lado, comentó que también existen personas que se dedican a rescatar perros, para después darlos en adopción, pero mientras esto no se da, representa un foco de infección y ruido para los vecinos, pues algunos logran retener de 5 a 10 perros.





Tenemos un problema, hemos detectado aquí en el Centro, en el primer cuadro de la ciudad, mínimamente 3 domicilios con más de 10 perros, pero lo que no sabemos todavía porque no hemos concluido los procedimientos, una de ellas sí se comprometió a dar sus perros en adopción y mantener limpio, cosa que no cumplió, se fue a multa, pero nosotros queremos insistir sobre la limpieza.Sanjuan Gallardo





Dijo que el asunto de la adopción es más complicado, porque tiene que promoverse al perro y ponerse de acuerdo con los rescatistas, pero no hay lugar a dónde llevarlos, así que les piden a sus amigos les permitan tenerlos en sus casas, por lo que se convierte en un problema que camina de un lugar a otro.

Me queda claro que estamos metidos en un problema circular, no podemos dar solución, no podemos quitarles los perros, lo que estamos haciendo es exigirles que tengan limpieza y tenerlos en las mejores condiciones, mientras se dan en adopción.Sanjuan Gallardo





CIFRA

15 casos de “acaparadores” de gatos se tenían registrados a principios de año, por parte de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente en Mazatlán.













