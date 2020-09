Abrirán en Mazatlán nuevo centro de atención Covid-19

Mazatlán, Sin.- Con una inversión de 760 mil pesos, se habilita y construye un área que fungirá como centro de atención de casos Covid-19 en el hospital municipal “Margarita Maza de Juárez”, el cual podría inaugurarse esta semana, informó el director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay Velázquez.

Señaló que esta obra no estaba presupuestada como parte de la meta anual que prometió la presente administración, pero se incluyó por la necesidad que hay en el municipio ante la alta incidencia de casos de coronavirus.

El proyecto incluye una construcción de 108 metros cuadrados, con oficina, área para toma de muestras, sala de espera y baños.

“Se hizo una obra especial, ya que se recupera una obra que estaba dedicada a tareas menores; en ese pequeño espacio que se recupera se hace oficina, toma de muestras, se construye una sala de espera para que con las debidas precauciones, las personas que sientan que deban de ser atendidas puedan estar, con baños, es un espacio digno, en la misma área del hospital”, expresó.

Comentó que la inversión ejercida en esta obra es de 760 mil pesos, gasto que no estaba presupuestado dentro de las obras para este año.

Garay Velázquez indicó que a pesar de los reajustes al presupuesto como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la meta anual de 255 obras se cumplirá sin problemas de recursos económicos.

Refirió que a casi tres meses de que finalice el año, ya se tienen 206 obras inauguradas, incluyendo las que se aperturaron este fin de semana en la zona rural, de las cuales 2dosfueron obras de escuela y cuatro hidráulicas.

El funcionario municipal reconoció que hay preocupación por los reajustes en el presupuesto y la situación crítica que vive el país, pero que la meta anual de 255 obras públicas se mantiene.

“Yo no tengo indicado algún reajuste, pero sé que están las cosas difíciles y es posible que se ajuste el monto destinado a obras públicas; sin embargo, no tenemos obras en suspenso, no hay ninguna en particular, al revés se están viendo obras que no estaban contempladas”, apuntó.

Dijo que entre las obras extraordinarias, destaca la creación de este centro de atención para casos Covid-19, el cual no estaba en el presupuesto, pero que está a punto de inaugurarse.

























