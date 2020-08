A una semana de la reapertura, siguen lentos los juzgados

Mazatlán, Sin.- A una semana de la reapertura de los juzgados familiares, civiles y penales, los procesos para interponer demandas siguen lentos, muy burocráticos y a capricho de cada órgano jurisdiccional, señaló Jesús Cacique Almaraz, integrante del grupo de Abogados Unidos de Mazatlán.

Dijo que de acuerdo a la experiencia de varios colegas, para recibir un escrito inicial o demanda en Oficialía de Partes en esta nueva normalidad se tarda entre dos a ocho días, cuando debería ser el mismo día, ya que sólo es presentarlo, recibirlo y sellarlo, no más.

En el caso del Juzgado Primero Familiar, comentó que todo se hace bajo cita, por teléfono o vía internet, mientras que otros sí reciben promociones y se puede entrar a las instalaciones.

“Los juzgados están muy burocratizados, lo han hecho a su capricho, cada uno lo hace diferente, la dinámica es alargar mucho los procesos, la verdad es que no hay buena atención, todos los tribunales son burócratas, insensibles además, porque los afectados de manera inicial o secundaria, somos los abogados, pero los principales son el público que no tiene culpa de nada, ellos no saben a dónde acudir, por eso estamos los abogados".

Indicó que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza Cázarez, solicitó a los abogados esperar dos semanas, tras la reapertura, para regularizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, así que esperarán hasta el lunes próximo para ver resultados en el tema.

Refirió que hasta el momento se observa una insensibilidad por parte del personal de los juzgados en Mazatlán para darle celeridad a los trámites, aunque el presidente del STJE, se muestra flexible a las demandas.

“Esperemos que esa flexibilidad se traduzca en agilizar el procedimiento de reflexión, de trámite, todo lo que se lleva a cabo en un juzgado, en los procesos, porque estamos en lo general en la misma o peor que antes, porque antes podíamos entrar y hablar con el juez, hoy no podemos hacer eso, está totalmente vetado todo el acceso”, apuntó.

Cacique Almaraz agregó que como movimiento, el grupo de Abogados Unidos de Mazatlán esperará a que en esta semana los procesos se regularicen en los juzgados mazatlecos, y que no se caerán en las provocaciones para justificar alguna intervención policiaca como sucedió en el estado de Durango.

“No queremos caer ni vamos a caer en la provocación para justificar alguna intervención policiaca como sucedió en Durango, esperemos que en el transcurso de la próxima semana se regularice y nos reportemos con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia para ver la situación”, concluyó.

CIFRA

5,000 solicitudes de juicio estaban pendientes al iniciar la pandemia del coronavirus, según estimaciones del grupo de Abogados Unidos de Mazatlán.









