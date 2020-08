Emergencia por Covid-19: Sin control, movilidad en playas

Mazatlán, Sin.- Aunque actualmente se encuentra activo el Operativo Redes y el semáforo playero informa las zonas de playa que están disponibles para evitar las aglomeraciones, cada fin de semana, sobre todo los domingos, es muy común ver la zona costera llena de bañistas, la mayoría de ellos sin seguir las medidas sanitarias.

Esta situación no es exclusiva de las playas, sino también del transporte público, como camiones urbanos, aurigas y pulmonías.

Doña Carmen asiste todos los días a Playa Norte a vender ostiones y es testigo de cómo cada domingo esa sección se satura de bañistas que incumplen con las medidas sanitarias, sin que nadie les llame la atención.

“Los domingos se pone bueno aquí en Playa Norte, a mediodía es cuando empieza a llegar la gente y cuando ya está lleno, sí he visto que los guardias ya no dejan pasar más gente y seguido hacen los rondines por la playa, pero no he visto que le llamen la atención a alguien por no usar cubrebocas o estar muy juntos”, comentó.

Por su parte, Yare tuvo la oportunidad de acudir a una sección de playa en la Zona Dorada y no observó ningún tipo de medidas sanitarias, incluso en algunos de los establecimientos que se encuentran a las orillas, trabajaban de manera normal.

“Fui a la playa, en Zona Dorada, pero no miré ningún tipo de medidas sanitarias o que alguien estuviera ahí vigilando o haciendo alguna recomendación a los bañistas, incluso en algunos establecimientos ni te ponían gel antibacterial y dejaban entrar a los menores, cuando se supone que eso está prohibido”, dijo.

Briseida señaló que además de la playa, en el transporte público, como las aurigas y pulmonías, la medida de la sana distancia no se respeta, pues hay ocasiones, sobre todo el fin de semana, que circulan con sobrecupo y los pasajeros no llevan el cubrebocas.

“Hace falta más control por parte de las autoridades, dejan entrar a las playas a muchas personas y no se están respetando las medidas sanitarias por parte de los usuarios, no traen el cubrebocas y no están manteniendo el distanciamiento social. En cuanto a las aurigas y pulmonías, he visto que algunas pasan llenas, supongo que si los pasajeros no llevan cubrebocas es porque son familia y toman menos importancia que si fueran al lado de un desconocido”, señaló.

Rosario no ha asistido a las playas porque ha visto en las noticias e imágenes que circulan a través de las redes sociales que se llenan de gente, sin que nadie se preocupe por guardar la distancia o usar el cubrebocas.

“Yo no he tenido la oportunidad de ir a la playa por la misma cuestión de que tratamos de cuidarnos en la medida de lo posible, pero a través de las redes sociales y noticias he visto las imágenes de cómo se encuentran las playas saturadas los fines de semana, claramente se ve que no hay ni sana distancia, mucho menos que usen el cubrebocas”, mencionó.

