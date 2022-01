"A todos nos tiene que dar Covid": minimiza el “Químico” contagios en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que en su administración no esconden nada, ni siquiera a quiénes están contagiados, ante la confirmación del mismo secretario de Seguridad Pública de que tiene Covid-19 y que ya está aislado.

Dijo que no hay casos de contagios en las oficinas, pero sí que ya están informados de los protocolos que se deben seguir, desde la entrada al Ayuntamiento, donde hay protocolos para todo.

Local Sanitizan patrullas y vehículos oficiales para evitar casos Covid 19

Indicó que están todavía valorando hacer sanitizaciones en el interior del Palacio Municipal.

“Lo estamos valorando porque es una variedad diferente y no creemos que nos dé resultado sanitizar, lo que nos da resultado es lo que se los he repetido una y muchas veces, todos los protocolos.

-¿En cuestión de Seguridad Pública tiene conocimiento de cuántos hay allá contagiados, alcalde?,

“No, no tengo información, pero independientemente del número de contagios, vuelvo a repetir, porque a mí me sorprende que los medios insistan en querer tergiversar la opinión pública, eso no se vale, no ayuda”, manifestó.

El alcalde Benítez Torres aseguró que este elevado índice de contagios que sufre la ciudad va a pasar rápido.

“No se hospitaliza la gente, es mínima. No ocupan oxígeno, no hay fallecimientos, entonces, ¿por qué hacer tanto escándalo de algo que no pasa nada?

-Son 300 casos, alcalde.

Local Reducen aforos al 60% para evitar más contagios Covid-19 en Mazatlán

“No importa, pero no se muere ninguno, esas personas, seguramente no se cuidaron o siguen trabajando y se ponen en riesgo, yo tengo todos los cuidados y puedo contagiarme también, pero no puedo dejar de trabajar.

-Entonces, ¿se ocupa que se incremente el número de muertos, para preocuparse, alcalde?

“No, no, no, es una enfermedad, me dedico toda la vida, me dediqué a eso, hemos tenido otras infecciones semejantes, pero no causan muertes, todos debemos de tener el virus”, argumentó el Presidente Municipal.

Recalcó que él está en contra de paralizar la economía de la ciudad, ya que se considera una persona pensante, responsable y que conoce de esta enfermedad, ya que tiene 50 años de químico y sabe que no hay riesgo.

Sin embargo, indicó que sí le preocupa que haya enfermos, pero no como la pasada ola de contagios, que sí llegó a matar gente y eso sí lo mantuvo preocupado.

Agregó que no ve necesario pedir de nuevo los certificados de vacunación a la entrada de los negocios, porque no tiene caso hacerlo.













