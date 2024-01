A pesar de las bajas temperaturas bañistas disfrutan las playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Desde las primeras horas del día, la presencia de bañistas en las playas de Mazatlán ha sorprendido a propios y extraños, desafiando las bajas temperaturas que caracterizan la temporada actual.

La zona de Playa Norte y Playa Pinitos ha sido testigo de intrépidos nadadores, quienes, sin importar el clima, se sumergen en las gélidas aguas del Pacífico. Algunos optan por la protección de camisetas de licra y shorts, mientras que otros más audaces se aventuran en traje de baño, desafiando el fresco viento que acaricia la costa.

A pesar de las condiciones climáticas poco convencionales para el disfrute playero, los entusiastas de las aguas de Mazatlán no parecen disuadirse.

"Por mi parte es algo que siempre hago, venir y nadar temprano, haga frío o calor, es un pasatiempo y una forma de hacer ejercicio, la verdad, como ya estoy impuesto meterme con este clima, no me afecta mucho", comentó Alejandro Famozo, vecino de Mazatlán.

La escena ha generado comentarios mixtos entre los espectadores, algunos admirando la valentía de aquellos que desafían el frío.

"Que valor de meterse a nadar con este frío, si con trabajo y me anime a venir a correr, hay gente a la que le gusta nadar, pero de plano no creo que no se pueda más tarde", expresó Ana Lira, turista originaria de Nayarit.