Legisladores que apoyan a Feliciano son beneficiados: Luis de la Rocha

"Hay grupos que están a favor del presidente de la Jucopo que se ven beneficiados", indicó el diputado Luis de la Rocha, mientras informó que presentará una iniciativa para apoyar a la comunidad LGBT+.

El legislador priísta explicó, que ha entregado iniciativas, pero que no se les han dado trámites. Considero que no ha sido tomado en cuenta en los temas que se abordan en el Congreso.

Denotó que el no comparte ciertos ideales con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, y dijo que si continúa siendo relegado tomará acciones legales.

"Se ven beneficiados (los simpatizantes de Feliciano) por esa relación y ese interés que se tienen entre ellos; cómo yo no la tengo, yo soy una piedra en el zapato, yo creo que me estoy viendo perjudicado al no tener iniciativa alguna leída en el pleno", expuso.

La iniciativa

De la Rocha dijo que presentará una iniciativa que pretende dotar de recursos a las asociaciones civiles que luchan por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

Explicó que esto ayudará a eliminar la discriminación que sufren dicha colectividad. Por otro lado, dijo que él presentará está iniciando porque la Comisión de Género y Familia del Congreso, presidida por Almendra Negrete, está dejando de lado apoyar la causa.

"Yo no he visto que haya iniciativas que vayan en beneficio a la comunidad LGBT, como tampoco lo he visto a la familia. Yo creo que la Diputada Negrete está ocupada en muchos aspectos diferentes a los de su comisión", comentó.