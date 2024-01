A días del Carnaval de Mazatlán, monumentos emblemáticos están olvidados

Mazatlán, Sin. -A pocos días de la esperada celebración del Carnaval, los emblemáticos monumentos que adornan el Paseo Olas Altas de Mazatlán languidecen en el olvido y el abandono. Entre ellos, el Monumento a la Mujer Mazatleca, Salvador Lizárraga, José Alfredo Jiménez, y el Paseo de las Estrellas muestran señales evidentes de deterioro.

La falta de mantenimiento ha dejado a la vista grietas en las estructuras y manchas que desdibujan la esencia de estos homenajes a figuras y momentos icónicos de Mazatlán.

En el Monumento al gran José Alfredo Jiménez, se encuentra sin la característica estatua y con la placa totalmente hecha añicos, mientras que los dos monumentos que se encuentran justicia a un costado de la Carpa Olivera les falta tanto pintura, como mantenimiento, pues se encuentran totalmente empolvados.

Asimismo, el Monumento a la Mujer Mazatleca y el Paseo de las Estrellas, se encuentran con falta de pintura y totalmente olvidados.

Los residentes expresan su descontento ante la situación, manifestando que la proximidad del Carnaval debería ser motivo para embellecer estos lugares representativos en lugar de dejarlos en el olvido.

"Amigo, esto debería de estar en buen estado, estamos hablando de que se viene Carnaval y han hecho poco o nada por estos monumentos tan importantes, no puede ser que no se preocupen por mejorar la imagen, ojalá que no lo dejen así", comentó Luis Cesar Lizárraga Castellanos, quien diario sale a hacer ejercicio en la zona.

Mejoran las luminarias

Elementos de alumbrado público se encontraban desde temprano en el paseo Olas Altas para agregar más iluminación previo a la máxima fiesta porteña.

"Nos mandaron a ponerlas para mejorar la zona, hay reportes, y no quieren descuidos para Carnaval", comentó un colaborador del alumbrado público.