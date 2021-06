Zemmoa se inspira en su propia lucha

Para Zemmoa no ha sido fácil llegar a este momento de su vida donde es fácil reconocerse como una mujer trans. El camino ha sido arduo y ha requerido de mucha fortaleza y alianzas. Por ello es que la cantante celebra poder reconocerse y quererse como es en su más reciente sencillo, Mi amor soy yo, una canción donde comparte voz con Tessa Ia.

“Escribimos esta canción que, en palabras de Tessa, es importante que se me empiece a asociar con esta frase, porque creo que he tenido una vida de muchísima resiliencia, de lucha y de muchas formas, también de muchos privilegios, pero muy sensible y expuesta a este México, a este mundo y a esta piel. Obviamente he tenido un proceso muy largo para poder llegar a este punto de poder cantar Mi amor soy yo, dijo la cantante en conferencia de prensa.

Zemmoa comparte que conoció a Tessa desde hace tiempo. Y aunque ambas tienen cosas en común, su conexión se dio gracias a la música.

"Yo le conté mi idea a Tessa y me pidió que la dejara trabajar sobre esto. Respetó muchas cosas que yo había escrito, pero también sugirió que dejáramos de cantarle a alguien más y cantarnos a nosotras mismas; y acompañarme en no sentirme sola cantándome a mí”, explicó.

Mi amor soy yo, se estrenó en plataformas el viernes pasado, justo en el inicio del mes del Orgullo Gay. Para la cantante fue importante lanzar esta canción durante el mes del Pride para conectar con otras personas que se han enfrentado a los retos de liberarse a pesar de los prejuicios sociales contra la diversidad sexual.

“Creo que este sentir que tengo lo tenemos muchos empáticamente por las mismas circunstancias, por enfrentarnos a familias, pensamientos muy conservadores o formas de ser que nos hacen sufrir. Así que me gusta mandar este mensaje, como he mandado otros de que nada nos va a vencer", contó.

Tessa Ia, quien no estuvo presente en la conferencia por problemas de conexión, compartió a través de un mensaje de audio por WhatsApp la admiración que siente por Zemmoa y que la llevó a realizar esta colaboración.

“Es una de las artistas contemporáneas de la Ciudad de México que más quiero, admiro y respeto por su trayectoria musical, por lo que su simple presencia en nuestro mundo cultural y artístico ha roto barreras y tabúes en una sociedad donde aceptamos las diferencias de todos ".

Mi amor soy yo cuenta con la participación de Trans-X, “es este legendario rey del Patrick Miller y del High Energy”, un músico canadiense reconocido por su tema Living on video que participó en la producción del tema. El video oficial del tema será lanzado la semana próxima.