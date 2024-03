Wild O’ Fest reúne en su quinta edición a las bandas más importantes del surf y garage

En su quinta edición, el festival Wild O’ Fest completará el ciclo de haber reunido en su recorrido a las bandas más influyentes del surf-rock. Un hecho que hace dudar a sus organizadores Crunchy López y Chock Femoso si será su última presentación.

“Ya trajimos a todos, esta edición vienen bandas que ya tuvimos. Repetir no está tan chido, esta escena es muy de nicho, es corta. Lo hemos hablado Cucky y yo, ya nos acabamos a todos. Está complicado volver a hacerlo con los mismos grupos”, comentó Crunchy López, quien además de su trabajo de organizador, es guitarrista de Lost Acapulco.

“No ha crecido más la escena desgraciadamente. Tenemos la idea de que sea el último, pero dependerá del público si nos animamos. No es que esté muerta la escena, pero bandas con convocatoria y que la gente quiera ver, son estas, no hay muchas más”, agregó Crunchy López en conferencia.

La nueva edición, cuyo lema impreso en el cartel es “The last dance”, albergará la primera presentación en México de la banda californiana The Ghastly Ones, además de agrupaciones como The Mummies, Messer Chups, Wau y los Arrrghs!!!, Man or Astro-man?, Lost Acapulco, The Sonics, Satan’s Pilgrims, Kate Klover, Los Straitjackets y un DJ Set de Vigilante Carlstroem, integrante de The Hives.

“Como decía Juanito Wau (Wuau y los Arrrghs), quizás este género no va a alcanzar en ningún momento el mainstream, por el nicho que tiene. Es una escena muy cambiante, demandante también. Creo que la finalidad de este festival es justo eso, incentivar a otro tipo de público, que conozca algo alternativo, y que la gente que ya lo conoce tengan la excelencia”, mencionó Chock Femoso.

El regreso del Wild O’ Fest, que celebró su última edición en 2019, antes de la pandemia, surgió a raíz del reencuentro de la agrupación The Ghastly Ones, que retomaron agenda luego de que sus integrantes lograsen reunirse al margen de su empresa, que se dedica a la creación de efectos especiales para producciones de Hollywood, entre ellas “The Walking Dead”.

“Teníamos muy claro que de regresar, teníamos que dar un gran cartel. Fueron años de hablar con Dave Klein (baterista de The Ghastly Ones). Gracias a que deciden juntarse, nosotros echamos a andar el festival. Estamos contentos con el regreso”, expresó Chock Femoso.

Aunque todavía no hay detalles de los horarios que ocupará cada banda, los organizadores adelantaron que cada show tendrá por lo menos 40 minutos de duración.

La 5ª edición de Wild O’ Fest se celebrará el 10 de agosto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. La fecha de preventa para adquirir los boletos del festival es el 21 de marzo, mientras que la venta a público general es el 22, un día después.