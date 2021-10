Trasladan a su natal Tabasco cuerpo del actor Octavio Ocaña

Este domingo, los restos del actor Octavio Ocaña abandonaron la funeraria Gayosso de Santa Mónica, en Tlalnepantla, para ser trasladado a su natal Tabasco

En una emotiva y triste despedida, en medio de aplausos y sollozos, le dieron el último adiós al actor de 22 años, quien fue colocado en una carroza blanca para emprender su camino de regreso a su estado mientras los gritos de " Vuela alto Octavio, Vuela Alto” despedían el cuerpo del joven actor.

Sus hermanas Ana y Bertha suplicaron mucha oración para que volara alto y reconfortara los corazones de su familia.

A las 10:45 horas, entre aplausos la carroza fúnebre, enfiló hacia la autopista México-Puebla, donde los conductores de Gayosso consideraron que el recorrido sería de 11 horas para llegar a Tabasco.

Persiste la duda

Se sabe que el cuerpo de Octavio Ocaña no fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para llevar a cabo los peritajes correspondientes y determinar cuál fue la causa real de su fallecimiento.

Amigos del actor aseguran que aún con vida fue trasladado al Hospital del IMSS de Traumatología de Lomas Verdes, donde falleció.

La Fiscalía del Estado de México hasta el momento no ha actualizado la información y tampoco ha emitido ninguna declaración del tema.

La alcaldía de Cuautitlán Izcalli, municipio donde vivía el actor de “Vecinos”, indicó en un comunicado que se mantenía atento a las investigaciones y deslindó a sus policías de cualquier acto irregular.

La Comisión de Derechos Humanos del Edomex no se ha manifestado hasta el momento por las supuestas irregularidades del proceder de los uniformados de Izcalli, quienes aparentemente no auxiliaron a la víctima y no preservaron el lugar de los hechos.