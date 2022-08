RuPaul’s Drag Race busca a las mejores de México

Los productores del programa RuPaul’s Drag Race dieron a conocer a través de sus redes sociales el casting para encontrar a las mejores “Drag Queens”, de México.

Luego de una larga espera y de muchas especulaciones, se confirmó la búsqueda de Drag Race México, plataforma que promueve el trabajo de miles de artistas del transformismo a nivel mundial, teniendo su sede en Estados Unidos y ediciones en países como España, Reino Unido, Tailandia y Canadá, entre otros.

Te puede interesar: #Soy Hugo Blanquet: “Ser drag es una satisfacción intelectual, creativa y sexual”

A través de World of Wonder, los productores de uno de los programas más exitosos en Estados Unidos ya comienzan con el cast para este país y lanzó el llamado por medio de su cuenta oficial en Twitter.

"Llamando a todas las reinas: ¡World of Wonder está buscando a las mejores drag queens de México! Los productores de RuPaul’s Drag Race quieren saber de ti: ¡presenta tu solicitud en http://worldofwonder.com/casting y envía tu solicitud antes del 26 de agosto!", postearon en sus redes.

Calling all queens–World of Wonder is looking for Mexico’s best drag queens! 🇲🇽👑



The producers of RuPaul’s Drag Race want to hear from you: apply at https://t.co/EIiVkPteMN and submit your application by August 26th! pic.twitter.com/g8hmaFkn5J — World of Wonder (@WorldOfWonder) August 8, 2022

Desde hace un par de años se esperaba que la famosa producción estadounidense, liderada por el icono del drag, RuPaul, volteara a ver al país del tequila y los esquites, pues el crecimiento de la escena drag en México en los últimos años ha ido en crecimiento, dejando ver el gran talento de las dragas mexicanas.

“Háganse escuchar hermanas mexicanas”, “Es Drag Race no Muñequitas Elizabeth de Multimedios”, “Por favor que las Pepe y Teo no tengan vela en el entierro aquí”, “Si de por si…México es el Hollywood de Latinoamerica…ahora con esta gran noticia más ¡soporten!”, “Petición para que @LaLolitaBanana sea la host de drag race México. Qué fantasía” y “Nada de Niurka, Pedro Sola o influencers/youtubers como jueces, por favor”, fueron algunos de los comentarios en el tweet.

Política Jóvenes debaten en el Senado sobre diversidad sexual de las comunidades LGBTIQ+

¿Qué es RuPaul’s Drag Race?

Con nueve premios Emmy y millones de fervientes seguidores en todo el mundo, RuPaul’s Drag Race se ha convertido en el fenómeno televisivo global que mejor representa los cambios sociales y del mundo del espectáculo de la última década.

El reality, cuyo objetivo es encontrar la próxima súper estrella drag de América ha trascendido fronteras y, a lo largo de sus más de 140 entregas, ha creado toda una comunidad de seguidores de todos los colores y géneros.

Nota publicada originalmente en El Sol de León