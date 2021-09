Rufus Sewell habla de su papel en la serie Victoria, que estrena hoy en Film&Arts

Rufus Sewell participa en la serie Victoria, en la que da vida a Lord Melbourne, un ex primer ministro del Reino Unido, que tuvo un papel importante en la vida de la reina Victoria. El actor compartió que además del reto interpretativo, este proyecto lo ayudó a conocer más sobre la historia de su país.

“Una de mis cosas favoritas de este trabajo es tener una excusa para leer, al haber sido un estudiante flojo, y con pocos logros, siento ese deseo de ponerme al corriente. A lo largo de mi investigación descubrí que Lord Melbourne fue un personaje muy atractivo. Y su relación con Victoria en particular fue tan interesante, que me sorprende que no la hayan explotado antes”, declaró en notas compartidas por la producción.

Gossip El creador de El Juego del Calamar reveló el origen del nombre

El británico precisó que las relaciones que mantuvo con mujeres poderosas y fuertes, fue lo que más le impresionó de la vida de su personaje. En su opinión, el haber sido criado por una mujer inteligente lo hizo mantener ese perfil y considera que eso lo llevó a convertirse en uno de los hombres más importantes en la vida de la Reina Victoria.

“Ellos se llevaban muy bien, de hecho creo que su relación tenía los ingredientes de una novela de Jane Austen. Victoria vivía en un hogar donde era manipulada y controlada, no estaba muy feliz con su existencia. Nunca había tenido a un hombre que le hablara como una adulta, y la tratara con respeto y la escuchara. Melbourne le dio muchos consejos, pero al mismo tiempo la libertad para descubrir sus opiniones y quién era ella”.

Victoria plasma la vida de la joven reina, desde su infancia, hasta su ascenso al trono con tan sólo 18 años, y todos los sucesos que vivió durante su reinado. Es protagonizada por Jenna Coleman, y se transmite todos los jueves, a partir de este 30 de septiembre a las 22:00 horas por el canal Film & Arts.