Raye, la gran vencedora de los Brit Awards

LONDRES. La cantante británica Raye fue la gran vencedora de los prestigiosos premios de música pop Brit Awards 2024 al hacerse con un total de seis estatuillas, entre ellas a la Mejor artista del año y al Mejor álbum del año.

La artista, muy emocionada y casi sin poder pronunciar palabras, se preguntó "¿qué está pasando?", al recibir el más importante de los galardones, el de Mejor álbum, por “My 21st Century Blues".

Raye también obtuvo los premios a la Mejor compositora del año, Mejor nueva artista, Mejor R&B y Canción del año, por “Escapism”, junto al rapero 070 Shake.

Gossip Rock en español sigue vigente: Zabaleta estrena nuevo show

RAYE HACE HISTORIA EN LOS BRIT AWARDS

La cantautora británica Raye ya hizo historia en los Brit Awards al haber sido nominada a un total de siete premios,la mayor cantidad de candidaturas para un artista en un año.

Los premiados recibieron una estatuilla que representa a Britania, la versión femenina de Gran Bretaña, que lleva los colores de la bandera del país: azul, rojo y blanco.

Otro de los premios destacados fue para la banda Jungle con el premio al Grupo del año. Jungle, de música electrónica, es un grupo relativamente nuevo en el mundo del pop.

También se entregó el apartado a la Mejor alternativa/acto de rock, que fue para el grupo británico de rock Bring Me The Horizon, que se formó en la ciudad de Sheffield, norte de Inglaterra.

KYLIE MINOGUE RECIBE EL PREMIO ICONO GLOBAL

La ceremonia, que se celebró en el centro O2 Arena de Londres, también tuvo la participación de la cantante Kylie Minogue, quien agradeció al público por ayudarle en su larga carrera artística y recibió un reconocimiento como "Icono Global".

La estrella australiana bailó y cantó en el escenario con sus temas más famosos, como”Can't Get You Out Of My Head”, “All The Lovers” y “Love At First Sight”.

Al aceptar el premio Icono Global, Minogue admitió que ha sido "toda una vida" de espectáculos y que "lo que realmente me conmueve es el amor por la música y la conexión con la gente".

"En parte, todavía hay una niña de 14 años que sueña con hacer música en su habitación", añadió la cantante de 55 años.

La ceremonia, que se celebró en el centro O2 Arena de Londres, también tuvo la participación de la cantante Kylie Minogue. Foto: EFE

Con un espectáculo de música y color, el evento contó con la actuación de figuras destacadas, como Dua Lipa y Ellie Goulding.

Esta fue la primera vez que la cantante Dua Lipa, que es británico-albanesa, de 28 años, actuó en este espectáculo, en el que cantó su nuevo sencillo “Training Season” vestida con una chaqueta de cuero negra y pantalones cortos.

Dua Lipa estaba nominada en tres categorías, Acto pop, Artista del año y Canción del año por “Dance The Night”, de la banda sonora de la película “Barbie”, pero sólo se llevó el galardón al Mejor acto pop.

La ceremonia estuvo a cargo de la presentadora del programa “Love Island”, Maya Jama, y las estrellas de radio Clara Amfo y Roman Kemp.

La saxofonista, compositora y locutora británica Yolanda Brown, presidenta de la Industria Fonográfica Británica (BPI), dijo a los medios que es importante "la representación femenina y estoy muy contenta de que lo estemos viendo. Las mujeres son increíbles, son poderosas y podría ser el año de la mujer".

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El galardón a la Canción internacional del año fue para Miley Cyrus con “Flowers”, mientras que el apartado de Grupo internacional del año correspondió a Boygenius. El Artista internacional del año recayó en la cantante estadounidense SZA.