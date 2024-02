¿Peso pluma le fue infiel a Nicki Nicole? Esto es lo que sabemos

Culiacán, Sin. -A un día del 14 de febrero, y después del alboroto que ocasionó un video en el que Peso Pluma se encuentra agarrado de la mano con otra mujer que no es su novia en las Vegas, Nicki Nicole ha confirmado su ruptura con el autor de "Lady Gaga" mediante sus redes sociales.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuida y no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, comenzó el mensaje de la cantante.

Se enteró por redes sociales

En las últimas horas, se difundió un video de la presencia de Peso Pluma en Las Vegas, después del Super Bowl, donde fue filmado por un seguidor. En el video se le observa caminando por las instalaciones de un casino, mientras está tomado de la mano con otra joven, llegando hasta los ojos de Nicki.

Esto ocasionó una viralización rápida, generando polémica y disgusto, ya que era una relación muy aclamada por los fans, quienes rápidamente expresaron su apoyo a la joven cantante de 23 años, mientras que el cantante mexicano no ha emitido ninguna declaración hasta el momento sobre el revuelo causado por el video que circula en las redes sociales.

Los usuarios de internet han arremetido contra el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, utilizando memes para señalarlo como infiel y cuestionar si realmente merece el amor de la cantante argentina.

¿Tú qué piensas? Parece que alguien no quería dar regalo el 14 de febrero.