Para “Warrior” Guerrero, todos se merecen el primer lugar de Survivor Mexico 2

Con dos décadas de cronista deportivo, Carlos Guerrero Warrior vivió su primera experiencia como conductor del reality extremo físico y mental Survivor México en su segunda edición, que se grabó en República Dominicana. Al superar 170 pruebas en mar, tierra y las alturas, a lo largo de casi cinco meses, sólo uno entre 24 competidores con los que arrancó, triunfará esta noche y recibirá dos millones de pesos.

“No podría ser sobreviviente, porque para mí es demasiado extremo y difícil”, dice Warrior en entrevista, quien se considera un contador de historias, “acá cuento la historia de cada uno de los concursantes y una historia en general, así que todo está ligado”.

Luego de los meses de transmisión, dice el comunicador, “lo que más deseo en cuanto llegue a la Ciudad de México es comer mis tacos al pastor, porque desde los primeros días aquí, me alcanzó mi novia Gisella, quien ha sido mi motor, mi brazo derecho, mi equilibrio, siempre ha estado a mi lado y sólo en una ocasión me visitaron mis padres, evidentemente extraño mucho el resto de la familia y también mi rutina diaria, extraño a mis amigos, la compañía de la gente con la que trabajo en TV Azteca en el día a día. Seguimos en tiempos muy extraños ahora con la pandemia, de por sí, ya estábamos apartados los unos de los otros”.

Comparte que donde se encuentra ahora “tampoco ha sido diferente, seguimos aislados de alguna manera y de muchas cosas”. Aún sin saber si volverá a conducir Survivor en la tercera edición, pero, adelanta, “si me lo vuelven a proponer diría sí, mil veces yo sería muy feliz; lo deciden mis jefes y por supuesto la audiencia. El rating es positivo y espero continuar otros años más, a ver qué dice el destino”.

El conductor de Survivor México 2021, pretende dar su vaticino de quién ocupará el primer lugar en la segunda edición. Sin embargo, reflexiona y es respetuoso con su corazón, "le he tomado mucho cariño a todos, pero de lejos porque el formato no me lo permite. Les digo que los quiero a todos y es difícil inclinarme por uno de los finalistas, todos se merecen el primer lugar, son campeones, todos han luchado de qué manera. Se desprendieron de hijos, de madres, de sus familiares y el que lo gane, quedará en muy buena mano el cetro”.

Carlos Guerrero Warrior comenta si cumplió sus expectativas al ser conductor del reality: “La noche previa a viajar a República Dominicana no dormí porque estaba entusiasmado, sentimiento que persiste en mí y así será hasta la última noche que duerma aquí. Con el rating halagüeño valoro la respuesta de la gente hacia mi trabajo. Sé que tengo algunas cosas por mejorar y si en algún momento vuelvo a repetir esta experiencia, pondré a 300 por ciento mi esfuerzo y dedicación, nunca me esperé que esto fuera el fenómeno en el que se convirtió Survivor 2: 24 valientes, 24 personalidades distintas, hasta llegar al mejor que ha superado cada desafío”, resalta. Survivor 2 llega a su gran final esta noche a las 20:00 horas por Azteca Uno, canal 1.1.