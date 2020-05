"Destruiste mi matrimonio", revelan audio de Karla Luna encarando a Karla Panini por traicionarla  

La comediante regiomontana Karla Panini se ha convertido en uno de los personajes controvertidos del espectáculo y de las redes sociales por la traición que le hizo a su amiga y compañera de trabajo en Las Lavanderas, Karla Luna, quien falleció de cáncer.

Ante los continuos dimes y diretes, la familia de Karla Luna decidió sacar a la luz una grabación en donde la comediante encaró a su ex amiga y a su ex esposo Américo Garza por la aventura amorosa que tuvieron cuando ella luchaba contra el cáncer que a la postre terminó con su vida.

“Lo que están a punto de escuchar es una de tantas pruebas donde ustedes van a ser testigos de como fueron las cosas, también en esta prueba van a poder escuchar la voz de mi mamá y las únicas dos personas (Karla Panini y Américo Garza)”, compartió la familia.

En la grabación de 2014 se puede escuchar a los tres hablando sobre algunos problemas de dinero y posteriormente de la polémica que involucraba a los tres. “Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad. Dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación, tú sabes que no fue así”, se escucha decir a Luna.

La fallecida comediante asegura en la grabación que Panini no le quiere decir la verdad sobre la relación que llevaba con su entonces esposo.

“Tú destruiste mi matrimonio Karla, tú lo destruiste. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas, ellas son indefensas”, reprochó.

De esta manera, Karla Panini se ha convertido de nueva cuenta en la "enemiga pública número uno" de México en las redes sociales, pues varios usuarios le han recriminado la traición que junto a Américo le hicieron a Luna cuando enfrentaba su lucha contra el cáncer.

Este nuevo capítulo viene precedido porque Panini hace unos meses recomendó #QuédatEnCasa en su cuenta de Instagram a propósito del coronavirus; sin embargo, en redes le contestaron: "Quédate en tu casa así como te quedaste con el esposo de tu amiga!”.