Shakira modificaría su casa para evitar contacto con los padres de Piqué

Shakira sigue con acciones para separar su vida por completo de la de Gerard Piqué después terminar su relación y ahora fue turno de realizar modificaciones a su casa en Barcelona, España, para evitar cualquier tipo de contacto con sus ahora ex suegros.

Como en su canción con Bizarrap lo menciona, Piqué decidió dejar a Shakira una lujosa mansión en Barcelona para que ella viviera con los dos hijos que comparten, el detalle es que sus vecinos de al lado no son otros que los padres del futbolista: Joan Piqué y Monserrat Bernabeu.

Puedes leer también: Fans llevan serenata a Shakira y la cantante sale a agradecerles [Video]

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, señala la canción Music Sessions Volumen 53 que se convirtió en toda una sensación.

Las modificaciones que Shakira planea para su casa

Aunque en los planes de Shakira se encuentra mudarse a Miami, Estados Unidos, con sus hijos, esto no ha podido hacerlo debido a las complicaciones de salud de su padre, quien se mantiene en un hospital de España.

A causa de esto, la colombiana a tenido que hacer algunas modificaciones a su casa para evitar de todas las formas algún contacto con sus ex suegros. Como se tratan de mansiones juntas, estas comparten algunos espacios como el jardín.

Gossip Piqué vuelve a responder a Shakira y llega a la Kings League en un Twingo (Video)

Para evitar cualquier encuentro incomodo, los medios de comunicación que se mantiene en la casa de Shakira pudieron observar cómo un camión mezcladora llegó a la residencia para realizar algunos trabajos.

Las especulaciones comenzaron y todo apunta a que la intención de Shakira es construir un muro para dividir finalmente las dos casas y que ya no compartan así ningún acceso.

Una vez que Shakira abandone la residencia, lo más probable es que esta se ponga a la venta al ya no ser ocupada más por la colombiana y sus hijos o por Gerard Piqué. Por ello, muchos señalaban que los trabajos en la casa con el muro son para adelantar estas acciones.

Shakira levantó un muro en su casa para no tener a la vista a sus ex suegros, que Piqué le dejó de vecinos. Y como @shakira no está pa novatos por eso eligió a @CEMEX: pic.twitter.com/i2JUQrA5r1 — Ana Rent (@AnaRent) January 17, 2023

Las acciones de Shakira contra sus ex suegros

Shakira ya ha dado varias muestras de que quedarse en esta casa es algo que realmente no quisiera y, además, que no lleva una buena relación con sus ex suegros, debido a que ellos mostraron total apoyo a Piqué e incluso a su nueva relación con Clara Chía.

Para mostrar esto, se pudo ver cómo colocó una figura de una bruja en uno de los balcones de la casa y que apunta de manera directa a la casa vecina.

La serenata de #Shakifans para nuestra @Shakira! GRACIAS por hacernos tan feliz shaki linda 💙💫 pic.twitter.com/JB2IARtu6A — SHAKI Y FAN (@ShakiYFan) January 15, 2023

Gran sensación también causó el fin de semana Shakira cuando decidió poner las tres últimas canciones que ha lanzado y en donde menciona su relación con Gerard Piqué a máximo volumen hasta altas horas de la noche. Además de realizar una fiesta y salir un momento a convivir con sus fans, quienes le llevaron una serenata.

Publicado en El Sol de Puebla