Critican en redes a hija de Adal Ramones; ¿qué pasó con ella?

Paola Ramones, la hija del presentador de televisión Adal Ramones, se ha vuelto tendencia en redes sociales pero no precisamente por algún logro pues lo que ha realizado causó tal polémica que ha sido duramente criticada por sus actos.

Todo comenzó por un video que subió a su cuenta de TikTok, donde tiene más de 277 mil seguidores. La joven subió un video que al parecer ella consideró iba a ser gracioso, sin embargo, los internautas no pensaron lo mismo y aquí te contamos los detalles.

En el video la hija de Adal se observa como la señora de limpieza está trabajando dentro de la cocina, en ese momento la pareja de Paola, Daniel Khosravi, se acerca para decirle “Si yo la rompo tú la tienes que romper también”, mientras sostiene una tabla falsa y la parte fácilmente con la cabeza.

Luego la joven hace lo mismo y organiza un pequeño juego en el que le dice a su amiga que compita con la trabajadora identificada como ‘Rosita’ para ver quien logra destrozarla con el mismo método.

Los tres jóvenes se las ingenian para darle a la empleada una tabla de verdad, en ese momento les dicen que empiecen, al principio no lo intenta tan duro, pero tras la insistencia de Paola, ella ejerce mayor fuerza en repetidas ocasiones.

Mientras Rosita se golpea, quienes la están grabando se ríen, hasta que ella elige no continuar diciendo “no, yo ya no”, y se pone la mano en la frente. El video no tuvo un buen recibimiento, así que no tardó en retirarlo de su perfil.

Los comentarios la señalan de "clasista" por tener esa actitud y hay otros que la acusan por "su falta de educación" pese a que cuenta con un nivel socioeconómico privilegiado.

Hasta el momento, ni ella ni su padre han realizado declaraciones sobre la criticada grabación.

