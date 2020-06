¿Primo de Valentín Elizalde, culpable de su muerte? Hija pide reabrir el caso

Valentina Elizalde, hija del “Gallo de Oro”, hizo fuertes declaraciones en el programa Ventaneando, donde exige que haya justicia para su padre y por ello, está a favor de que se reabra la investigación sobre el asesinato de su padre.

Al parecer, ha surgido evidencia que podría involucrar a Tano Elizalde, primo del cantante y tío de Valentina. en el asesinato.

“Esto no se puede quedar así se tiene que resolver y más por la paz de nosotros, de la familia y por la paz de mi papá, porque no se sabe quién fue y no se ha resuelto el caso”, manifestó para dicho programa de espectáculos.

“Me molesta mucho ver cómo después de tanto tiempo siguen las mentiras (siento) coraje y tristeza, quien sea que haya sido me quitó a mi padre”, declaró.

“Es como que la memoria de mi papá queda en vergüenza por parte de la señora y del señor Tano que dice que tanto lo amaba”, declaró sobre las recientes declaraciones de sus tíos.

“Qué bueno que se pueda saber quién fue y ojalá que se pueda abrir el caso. No quiero que esto se quede así, quiero que mi papá tenga justicia y que pueda descansar en paz”.

Respecto de las versiones que implicaron a Tano en la muerte de Valentín, la adolescente confirmó que la versión que ella sabe es que Tano presionó al cantante para que se presentara en Reynosa en esa fecha, aun cuando ya tenían pactado otro concierto en una ciudad distinta.

Hacia el final de la charla, Valentina habló de que su carrera como cantante la hace sentir más conectada con su padre.

“Es una manera de conectarme con él, siento que cuando canto él está ahí atrás de mí y es muy bonito saber que tenemos eso en común”.